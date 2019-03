Talkreihe vom WESER-KURIER

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

So lief der erste Talk zur Bürgerschaftswahl

In der Union Brauerei in Walle diskutierten am Sonntag die Vertreter von fünf Parteien zum Thema Stadtentwicklung. Es war der Auftakt zur Talkreihe des WESER-KURIER zur Bürgerschaftswahl 2019.