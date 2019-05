Bürgermeister Carsten Sieling sieht für einen Dialog mit der CDU "keine Basis". (Frank Thomas Koch)

Die SPD schließt für die Zeit nach der Bürgerschaftswahl nicht nur eine Koalition mit der CDU, sondern auch jedwede Sondierungsgespräche mit den Christdemokraten aus. Einen entsprechenden Beschluss hat der Landesvorstand der SPD am Freitagnachmittag gefasst. Er sehe für einen Dialog mit der CDU „keine Basis“, sagte Bürgermeister Carsten Sieling nach der Sitzung der Parteispitze. Die CDU wolle „ein anderes Bremen“, etwa durch Privatisierung von Landesunternehmen oder durch Initiativen zur Bebauung des Neustädter Hafens, „was der Vernichtung vieler Arbeitsplätze gleichkäme“, so Sieling.

Die SPD strebe deshalb ein Bündnis der Parteien „links der Mitte“ an, also eine von der SPD angeführte Koalition mit Grünen und Linken. Eine solche Festlegung eine Woche vor der Wahl sei angebracht, „denn die Wähler haben ein Recht zu erfahren, was die SPD will“, ergänzte SPD-Fraktionschef Björn Tschöpe. Voraussetzung für ein Links-Bündnis ist aus Sicht des Bürgermeisters, dass die Sozialdemokraten bei der Wahl am 26. Mai stärkste Kraft werden. Sollte das nicht der Fall sein, „hätten wir das Heft des Handelns nicht in der Hand“, so Sieling. Vielmehr wäre es dann an der CDU, sich um eine Regierungsbildung mit FDP und Grünen zu bemühen. Die Wähler hätten am Wahltag die Möglichkeit, dieses Szenario zu verhindern.