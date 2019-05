Mit rund 25 Prozent der Stimmen ist die SPD in Bremerhaven die stärkste Kraft. (Mohssen Assanimoghaddam / dpa)

Während in der Stadt Bremen noch bis Mittwoch die Stimmen für die Bürgerschaftswahl ausgezählt werden, steht in Bremerhaven bereits ein Endergebnis fest. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes (letzter Stand am Montag, 27. Mai, 17.27 Uhr) ist die SPD in Bremerhaven mit rund 25 Prozent der Stimmen Wahlsieger, dicht gefolgt von der CDU bei 23,1 Prozent.

Die drittstärkste Kraft sind die Grünen, sie erreichten 16,6 Prozent der Stimmen. Die AfD konnte knapp 9 Prozent der Wähler für sich gewinnen, die Linke folgt dahinter mit rund 8,5 Prozent. Die Bürger in Wut stehen in Bremerhaven wesentlich besser da als in der Stadt Bremen, sie erreichten in der Seestadt 7,4 Prozent der Stimmen. Damit schaffte es die Wählervereinigung rund um Spitzenkandidat Hinrich Lührssen erneut in die Bremische Bürgerschaft. Die FDP schaffte in Bremerhaven ebenfalls mit rund 5,8 Prozent nur knapp die Fünf-Prozent-Hürde. Vier weitere Parteien und Wählergruppen konnten diese nicht überwinden: Die Piraten erreichten rund 2,2 Prozent der Stimmen, das Wählerbündnis „WIR – Willkommen in der Realität“ kam auf rund 1,4 Prozent. Für die Freien Wähler entschieden sich 0,7 Prozent der Bremerhavener, für „die Rechte“ 0,3 Prozent.

Damit sitzen 15 Bremerhavener Abgeordnete in der Bürgerschaft. Dabei entfallen jeweils vier Sitze auf die SPD und die CDU, die Grünen bekommen drei Sitze, Linke, FDP, AfD und BIW bekommen jeweils einen Sitz.

Insgesamt waren 81 370 Bremerhavener aufgefordert, ihre Stimme abzugeben. Dieses Recht nahmen 42 250 Wähler wahr, was einer Wahlbeteiligung von rund 52,5 Prozent entspricht. Das ist ein deutlicher Sprung nach vorne im Vergleich zur Bürgerschaftswahl 2015: Da lag die Wahlbeteiligung in der Seestadt bei 40,2 Prozent. Die Stimmenauszählung zur Bremerhavener Stadtverordnetenversammlung steht weiterhin aus.