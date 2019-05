Sondierungsrunde am Vatertag: Grünen-Spitzenkandidatin Maike Schaefer, flankiert von Bürgermeister Carsten Sieling (links) und dem Bremerhavener SPD-Chef Martin Günthner. (Christina Kuhaupt)

Sondierungsrunde Nummer zwei: Einen Tag nach CDU und Grünen sind Sozialdemokraten und Grüne am Donnerstag zu einem ersten Gespräch über die Bildung eines künftigen Regierungsbündnisses zusammengekommen. Nicht um bereits konkret zu verhandeln, sondern um auszuloten, wo es tragfähige Grundlagen für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit gibt, die SPD und Grüne bereits seit zwölf Jahren in einer Koalition verbindet.

Wie schon am Mittwoch fand das Treffen in der Parteizentrale der Grünen am Altenwall statt, was nicht einer gewissen Symbolik entbehrt. Die Grünen halten Hof, die Vertreter der beiden stärksten Parteien müssen bei den Königsmachern antreten. Denn einst ist klar: Ohne die Grünen wird es keinen neuen Senat geben. Das steht fest, seitdem die SPD eine große Koalition kategorisch ausgeschlossen hatte.

Mehr zum Thema Nach Wahlniederlage Personaldebatte in Bremer SPD voll entbrannt Die Schockstarre in der Bremer SPD nach dem Wahldebakel ist vorbei. Ein scheidender Abgeordneter ... mehr »

Kurz vor zehn Uhr trafen die sozialdemokratischen Unterhändler am Altenwall ein, angeführt von Bürgermeister Carsten Sieling. Er setze auf eine „erfolgreiche Sondierung“, zeigte sich Sieling optimistisch. Angesprochen auf parteiinterne Kritik an seiner Person, gab sich der Bürgermeister einigermaßen unbeeindruckt. „Dass es Meinungen gibt, kommt vor“, beschied er fragende Journalisten. Am Mittwoch hatte mit dem früheren SPD-Landesvorsitzenden Dieter Reinken erstmals ein profilierter Kopf aus den Reihen der Sozialdemokraten den Rückzug des Bürgermeisters und der amtierenden Landesvorsitzenden Sascha Aulepp zur Debatte gestellt.