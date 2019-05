Carsten Sieling, Spitzenkandidat der Bremer SPD, bei einer Wahlkampfveranstaltung. (REUTERS/Fabian Bimmer)

Bildung, Verkehr, Wohnen - das sind die Probleme, die auf der Liste in Bremen oben stehen. Das ergab eine Wahlumfrage im Auftrage von Radio Bremen. Demnach gab die Hälfte der Befragten an, den Themenkomplex Bildung, Schule, Ausbildung für das Problemfeld zu halten, das am schnellsten gelöst werden müsse.

Für die Befragten hat die Bildungsfrage in Bremen Priorität, in Bremerhaven ist die Arbeitslosigkeit wichtiger. 36 Prozent der dortigen Teilnehmer der Studie sehen das als wichtigstes Thema. Ebenfalls wichtige Themen sind Verkehr und Infrastruktur sowie Wohnen und Mieten.

So zufrieden waren die Menschen im Februar mit den Parteien:

Bei der Studie befragte Infratest Dimap 1000 Wahlberechtigte. Von ihnen wollte das Institut wissen, welcher Partei sie die Lösung der Probleme am ehesten zutraue. Nur noch 24 Prozent der Befragten trauen das der regierenden SPD zu, 2015 waren es immerhin noch 38 Prozent.

Die CDU konnte hingegen zulegen: Während 2015 nur 24 Prozent der Menschen der Partei die Lösung der Probleme zutraute, sind es nun 30 Prozent.

Umfrageergebnisse sind keine Prognose

Wie auch bei der WESER-KURIER-Umfrage aus dem Februar handelt es sich in der aktuellen Erhebung um die sogenannte Sonntagsfrage. Diese misst aktuelle Wahlpräferenzen der Befragten, Rückschlüsse auf den tatsächlichen Ausgang der Wahl sind damit jedoch nur bedingt möglich, da viele Wähler sich erst kurzfristig festlegen. Außerdem liegt die statistische Ungenauigkeit bei Umfrageergebnissen bei rund drei Prozentpunkten. (jfj)