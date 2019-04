Die Staatsanwaltschaft Bremen hat am Sonntag ein Ermittlungsverfahren wegen Wahlfälschung eingeleitet. (Sebastian Gollnow/dpa)

Wegen des Verdachts der Wahlfälschung hat die Staatsanwaltschaft Bremen am Sonntag ein Ermittlungsverfahren gegen einen Bremerhavener eingeleitet. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag auf Anfrage des WESER-KURIER. Der Mann soll Briefwahlunterlagen zugunsten eines Bürgerschaftsabgeordneten manipuliert haben. Ob es sich bei dem Abgeordneten um ein Mitglied der CDU handele, so wie es die AfD Bremen am Sonntagabend auf ihrer Facebook-Seite publizierte, wollte die Staatsanwaltschaft nicht bestätigen. Im Falle einer Verurteilung droht dem Tatverdächtigen eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren. (sei)