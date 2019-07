Carl Kau, Bremer Vorstand des Bundes der Steuerzahler. (Frank Thomas Koch)

Für die Umsetzung des Bremer Koalitionsvertrages ist aus Sicht des Bundes der Steuerzahler nicht genügend Geld da. Die Vereinbarung lese sich eher wie ein rot-grün-roter Wunschzettel als wie ein realisierbares Regierungsprogramm, sagte Carl Kau, Bremer Vorstand des Bundes der Steuerzahler, am Dienstag. Die Koalitionspartner müssten in den anstehenden Haushaltsberatungen erklären, an welchen Stellen sie Einsparungen vornehmen wollen. Sonst sei zu befürchten, dass die Steuerzahler den Preis für das erste linke Dreierbündnis Westdeutschlands zahlen werden.

Der von Unterhändlern der SPD, Grünen und Linken ausgehandelte Vertrag ist inzwischen von SPD und Grünen angenommen, bei den Linken läuft bis zum 22. Juli noch eine Mitgliederbefragung. Sollte die rot-grün-rote Landesregierung wie erwartet zustande kommen, wäre es die erste rot-grün-rote Regierung in einem westdeutschen Bundesland. Der neue Senat (Landesregierung) stellt sich am 15. August in der Bürgerschaft zur Abstimmung. (dpa)