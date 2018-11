Umweltstaatsrat Ronny Meyer verzichtet auf eine Kandidatur für die Bürgerschaft. (Frank Thomas Koch)

Umweltstaatsrat Ronny Meyer wird nicht auf der Liste der Grünen für die Bürgerschaftswahl im Mai 2019 antreten. Entsprechende Informationen des WESER-KURIER bestätigte Meyer am Dienstag auf Anfrage. Meyer galt seit vergangener Woche parteiintern als heißer Anwärter auf Platz zwei der Grünen-Liste, was auch Ambitionen auf einen Senatorenposten zum Ausdruck brachte. Meyer hatte sein Interesse an dem attraktiven Listenplatz allerdings öffentlich weder bestätigt noch dementiert. Er müsse seine jetzige Entscheidung deshalb auch nicht begründen, sagte Meyer. Er ließ jedoch durchblicken, dass ihn die Ereignisse der vergangenen Tage nicht gerade ermutigt haben, aus der Verwaltung in die aktive Politik zu wechseln. Wie berichtet, waren Ende vergangener Woche Indiskretionen über nicht geleistete Abgaben Meyers an die Partei lanciert worden. Die Quelle war innerhalb der Spitze des Grünen-Landesverbandes zu orten.

Nach Meyers Rückzug könnte es nun auf der Landesmitgliederversammlung der Grünen am 8. Dezember zu einer anderen Kampfabstimmung um Listenplatz zwei kommen, als noch vor wenigen Tagen zu vermuten stand: Nicht Ronny Meyer gegen den derzeitigen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Björn Fecker, sondern Fecker gegen den Bürgerschaftsabgeordneten und Ex-Landessprecher Ralph Saxe. Letzterer hatte vor kurzem angekündigt, sich um einen vorderen Listenplatz bewerben zu wollen, aber nicht in Konkurrenz zu Ronny Meyer. Nun, da Meyers Kandidatur vom Tisch ist, wäre Saxe also wieder im Rennen um Platz zwei. Auf Anfrage bestätigte er: „Ich erwäge das.“ Ralph Saxe hatte bis in den August den Grünen-Landesverband zusammen mit Alexandra Werwath geführt. Seinen Rückzug aus dem Vorstand hatte er mit einer belastenden privaten Situation begründet.