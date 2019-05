Das Rennen ist weiter knapp: Am 26. Mai findet die Bremer Bürgerschaftswahl statt. (Christian Walter)

Wenige Wochen vor der Bürgerschaftswahl liefern sich SPD und CDU weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wer in Bremen in Zukunft regieren wird, das scheint mit Blick auf die jüngste Sonntagsfrage von Infratest Dimap im Auftrag von Radio Bremen weiter offen. Die CDU liegt mit 26 Prozent nur mit einem Prozentpunkt vor der SPD, was sich im Bereich der statistischen Ungenauigkeit befindet. Im Vergleich zum Februar konnten die Parteien kaum Gewinne verbuchen. Selbst wenn Umfragen nur eine Momentaufnahme darstellen, ist diese Kontinuität Ausdruck eines nicht gerade elektrisierenden Wahlkampfs. Dabei ist die Zielgerade längst in Sicht.

Offen ist der Ausgang nicht nur wegen der Zurückhaltung der Parteien, welches Bündnis denn für sie das liebste oder immerhin vorstellbar ist. Schon jetzt zeichnen sich schwierige Koalitionsverhandlungen ab: Die Grünen sehen sich bei der Finanzpolitik mit den Linken weit auseinander. Probleme gibt es für sie auch mit der FDP. Die Liberalen dürften sich mit ihrem Vorstoß, Unternehmensbeteiligungen Bremens verkaufen zu wollen, in jeder Hinsicht keinen Gefallen getan haben. Damit steht die Partei ziemlich allein da.

Für Rot-Rot-Grün und Jamaika – sehr denkbare Szenarien – sind das alles ungünstige Vorzeichen. „Es hängt eher an den Dritten im Bunde“, formuliert es Maike Schaefer just bei einem Zusammentreffen mit Carsten Meyer-Heder. Zu Koalitionen will sich die Spitzenkandidatin nicht bekennen. Wahrscheinlich ist das selbst auferlegte Schwei­ge­ge­lüb­de in diesem Moment der klügste Schachzug. Die Grünen können sich in der Gewissheit, in den meisten Fällen dabei zu sein, ein Stück zurücklehnen. Nähe ist derzeit nicht nötig.

Wenig Pathos in Bremen

In einem Bunde der Dritte zu sein – in Friedrich Schillers „Bürgschaft“ ist das noch ein ergriffen vorgebrachter Wunsch. In der Wahlkampfballade in Bremen ist dagegen wenig Pathos zu spüren. Jeder muss an sich selbst ganz allein glauben. Da hat keiner das Herz des anderen bezwungen. Obwohl der Wahlkampf emotional geführt wird: Die SPD liebt also Bremen. Und Meyer-Heder hat sich die Stadt, die seiner Ansicht nach „mehr kann“ sogar um seinen Finger gewickelt. Er trägt einen Ring mit ihrer Skyline und nimmt einen imaginären Antrag an: „Bremen: ja, ich will! Nicht nur immer im Herzen.“ Doch offensichtlich bringt die Romantik beiden Parteien wenig.

Der Schlagabtausch zwischen SPD und CDU bleibt höflich zurückhaltend. Zwist gibt es wegen der Bebauung der Galopprennbahn, auf Twitter flammt nach Attacken hin und wieder Streit auf, der teils über Tage dauert, aber ein intimes Kammerspiel fern großer Öffentlichkeit bleibt. Wer weiß schon, ob am Ende doch eine Große Koalition aus dem Koalitionswirrwarr entspringt?

Diese Option im Wahlkampf offensiv ins Spiel zu bringen, wäre töricht. Das liegt nicht nur an der ungeliebten Groko auf Bundesebene. Ganz ausschließen will Meyer-Heder, der den Regierungswechsel verspricht und deshalb Jamaika präferiert, sie aber nicht. Dagegen erteilte Fraktionschef Thomas Röwekamp dem Bündnis gerade eine Absage, sollte die SPD das Bildungsressort beanspruchen wollen.

Wenig Zustimmung der Bremer für Jamaika

Geradezu Zuneigung der CDU widerfährt dagegen den Grünen. Im Interview mit der „Welt“ sagte Spitzenkandidat Meyer-Heder, er sehe „die Grünen als die neue zweite Volkspartei neben der Union“. Der Quereinsteiger nennt zuvor Daniel Günther als Vorbild, der in Schleswig-Holstein derzeit das einzige Jamaika-Bündnis führt. Zustimmung gibt es für Schwarz-Grün-Gelb derweil von den Bremern kaum.

In der Gunst am höchsten steht der Status quo: Rot-Grün. Eine Krux, wo die Fortsetzung doch derzeit ausgeschlossen scheint. Das Bekenntnis der Koalitionspartner zueinander bleibt dementsprechend aus. Jens Böhrnsen konnte da vor vier Jahren noch offenherziger sein. Carsten Sieling druckste dagegen im ersten Duell gegen seinen Kontrahenten herum und hielt sich zu Koalitionen insgesamt zurück. „Wir müssen hinterher verhandeln.“ Er kämpfe dafür, dass die SPD stärkste Partei werde. Es gehe darum, dass der richtige Mann im Rathaus sitze. Die Linkspartei wiederum setzt in ein Bündnis mit SPD und Grünen durchaus Hoffnungen. „Wir machen das“ behauptet der Wahlslogan Tatkraft und negiert den Eindruck, in die Opposition gehen zu wollen.

Unterm Strich scheint alles möglich. Die knappe Kiste hat zumindest einen positiven Effekt: Wo etwas zu entscheiden ist, werden Bürger zum Urnengang motiviert. Als sich 2015 alle Parteien eine Schlappe einfingen, weil nur knapp die Hälfte der Bremer wählte, begründeten 40 Prozent der Nichtwähler im Anschluss, sie seien nicht zur Wahl gegangen, weil der Ausgang ohnehin klar gewesen sei. Das verhält sich in diesem Jahr anders.