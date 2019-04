Im Land Bremen sind rund 420.000 Menschen wahlberechtigt. (dpa)

In Bremen beginnt am Montag der Versand der Wahlunterlagen für einen Super-Wahltag am 26. Mai. Im kleinsten Bundesland wird dann nicht nur das Europaparlament gewählt, sondern auch der Landtag, die Bremische Bürgerschaft. Dazu kommen Wahlen der Ortsbeiräte in Bremen und des Stadtparlaments in Bremerhaven sowie ein Volksentscheid. Wie die Wahl abläuft, wollen Landeswahlleiter Andreas Cors und die Präsidentin der Bürgerschaft, Antje Grotheer (SPD), am Montag (12.00 Uhr) erläutern.

Wahlberechtigt im Land Bremen sind etwa 420.000 Bürger. Für das Landesparlament darf jeder Wähler fünf Stimmen abgeben. Der Wahlzettel ist ein ganzes Heft mit 24 Seiten. Die Auszählung ist kompliziert. Zur Europawahl gibt es nur einen Zettel, aber der ist in Bremen 96 Zentimeter lang.