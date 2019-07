Der Hauptfluchtweg befindet sich in Höhe des Bremen-Vier-Zeltes und ist durch Absperrbänder gekennzeichnet. (Vanessa Ranft)

Mitternacht auf der Breminale, Feierabend im WESER-KURIER-Container, also ab nach Hause. Doch dem war am Mittwochabend nicht so: Als eine unserer Breminale-Reporterinnen an die Stelle ging, wo sie ihr Rad am Mittag geparkt hatte, flatterte dort rot-weißes Absperrband und der Hinweis: "Fluchtweg! Fahrräder abstellen verboten!!" Vom Fahrrad keine Spur.

Die Veranstalter mussten die Schlösser von sechs Fahrrädern knacken, weil sie den Fluchtweg versperrten. (Vanessa Ranft)

Auch die Suche am Osterdeich blieb zunächst erfolglos, bis sie das Fahrrad schließlich neben dem Zelt der Veranstalter entdeckte. Diese hatten das Rad sowie fünf weitere am Nachmittag in Absprache mit Polizei und Sicherheitskräften aufgeknackt, weil sie an Bäumen angekettet waren, die im Bereich des Hauptfluchtweges standen. „Wir haben eine Stunde gewartet, um zu gucken, ob noch jemand sein Rad holt und sie schließlich entfernt“, erklärt Torsten Winter, einer der Ordner auf der Breminale. Der Hauptfluchtweg müsse für den Notfall stets freigehalten werden.

Er befindet sich in Höhe des Bremen-Vier-Zeltes. Vom Deich aus weist ein Absperrband daraufhin, von der Straße aus gesehen versperren Baken den Weg.

Ende gut, alles gut: Das Rad ist nicht geklaut. Doch eine wichtige Erkenntnis bleibt: Auch wenn es noch so voll ist am Osterdeich, die Brückengeländer zugeparkt und alle Fahrradständer besetzt scheinen: Die Breminale-Besucher sollten stets darauf achten, die Fluchtwege freizuhalten. (var)

