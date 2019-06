Bremen hat gewählt. Am 26. Mai standen vier Abstimmungen an: für die Bürgerschaftswahl, den Volksentscheid zur Bebauung der Galopprennbahn, die Beirats- und die Europawahl. Sowohl bei der Bürgerschaftswahl als auch der Europawahl lag die Wahlbeteiligung deutlich höher als bei der letzten Abstimmung vor vier beziehungsweise fünf Jahren.

Vergangene Woche liefen Sondierungsgespräche zur Bildung eines neuen Bremer Senats. Nun ist klar, dass es wohl auf eine rot-rot-grüne Koalition hinauslaufen wird.

Das Wahlergebnis der Bürgerschaftswahl steht seit Donnerstag fest. Demnach erhielt die CDU die meisten Stimmen aller Parteien. Damit ist die SPD seit 73 Jahren nicht mehr die stärkste politische Kraft in der Hansestadt. Neben der CDU lagen die Grünen und die Linken im Vergleich zur letzten Bürgerschaftswahl in der Gunst. Auch die FDP und AfD werden in Fraktionsstärke in die Bürgerschaft einziehen.

