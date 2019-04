Seit diesem Mittwoch ist der Wahl-O-Mat zur Bürgerschaftswahl online. (bpb)

Der Wahl-O-Mat für die Bürgerschaftswahl in Bremen ist online. Seit dem 24. April können Sie Positionen der Parteien mit Ihren eigenen abgleichen. Eine Wahlempfehlung ist der Wahl-O-Mat aber trotzdem nicht. Sie finden das Programm hier.

Was in den Wahl-O-Mat kommt, entscheidet für jede anstehende Wahl eine Jugendredaktion. Das Online-Tool der Bundeszentrale für politische Bildung, mit dem sich die Bürger vor Bundes- oder Landtagswahl seit 2002 ein Bild davon machen können, welche Partei am besten zu ihnen passen könnte, wird keinesfalls von Informatikern mit den entsprechenden Thesen bestückt.

Ende Februar traf sich die Redaktion zum ersten Mal im Büro der Landeszentrale für politische Bildung in Bremen. Die Jugendlichen sollen hier ein ganzes Wochenende zusammen mit Experten der Bundeszentrale und der Bremer Landeszentrale für politische Bildung sowie Lehrern, Journalisten und Wissenschaftlern aus der Region diskutieren.