Der Wahltag für die Bürgerschaftswahl 2019 steht fest: Es wird der 26. Mai. Die Bremische Bürgerschaft hat am Mittwochvormittag einstimmig dafür gestimmt. Eine Debatte über den Wahltermin gab es nicht.

An diesem Tag wählen die Bremer ihren neuen Landtag. Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz in Bremen haben und die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Passives Wahlrecht, also das Recht sich als Kandidat aufzustellen zu lassen, haben alle Bremer ab 18 Jahren. Die Legislaturperiode beträgt vier Jahre. Gewählt werden 84 Abgeordnete, davon entfallen 69 auf Kandidaten aus Bremen und 15 auf den Wahlbereich Bremerhaven. Bei der kommenden Wahl gibt es somit einen Sitz mehr als noch 2015, als nur 83 Abgeordnete einen Sitz erhielten. Diese Anpassung war aufgrund der Bevölkerungsentwicklung notwendig.

