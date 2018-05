Was wird aus der Wechselstimmung, wenn niemand mit dem Wechseln betraut wird, fragt Silke Hellwig. (Christina Kuhaupt)

Was begünstigt gute Regierungsarbeit? Noch bessere Oppositionsarbeit. Die parlamentarische Demokratie lebt vom Spiel dieser Kräfte. Im Idealfall treibt die Opposition die Regierung zu Höchstleistungen an, durch Kontrolle und immerwährende Konkurrenz um die besten Ideen und Lösungen. Der Zustand der rot-grünen Regierung hat also auch etwas mit dem der Opposition zu tun. Ein politischer Wechsel ist schließlich keine Revolte, die von langer Hand vorbereitet werden muss. Wer Rot und/oder Grün abwählen will, muss sich nur für eine andere Partei entscheiden. Das fiel 2015 etlichen Bremern schwer – fast die Hälfte der Berechtigten wählte nicht.

Dabei gibt es genug Alternativen rechts und links von Rot und Grün. Das ist beider Problem: Würde dieser Tage gewählt werden, gewännen wohl nur Linke und AfD in nennenswertem Umfang hinzu. Obwohl ein Vergleich – beiderseits – einer Beleidigung nahekommt, handelt es sich bei diesen beiden um Parteien, die für Protestwähler attraktiv und klar positioniert sind. Den politischen Platzhirschen macht dagegen Mutlosigkeit und eine inhaltliche Beliebigkeit zu schaffen, mit der sie versuchen, Stammwähler zu halten sowie Abtrünnige von weiter links und weiter rechts zurückzugewinnen.

Die (Aus-)Wechselstimmung kann noch so ausgeprägt sein, sie führt zu nichts, wenn niemand mit dem Einwechseln beauftragt wird. Allerdings haben sich die Zeiten durch Viel-Fraktionen-Parlamente geändert, und das nährt die Hoffnung der CDU: Wahlen müssen nicht mehr durch Stimmenzuwachs gewonnen werden. Es reicht schon, wenn andere ordentlich verlieren.