Sozialsenatorin Anja Stahmann, Fraktionschefin Maike Schaefer und Finanzsenatorin Karoline Linnert (von links) sollen es bei der Bürgerschaftswahl 2019 für die Grünen richten. (Christina Kuhaupt)

Die Bremer Grünen wollen sich bei der Bürgerschaftswahl 2019 vor allem von ihrer weiblichen Seite zeigen. Finanzsenatorin Karoline Linnert als Spitzenkandidatin sowie Fraktionschefin Maike Schaefer und Sozialsenatorin Anja Stahmann auf den nachfolgenden Listenplätzen sollen für den Landesverband ein Stimmergebnis einfahren, das auch in der nächsten Legislaturperiode eine Regierungsbeteiligung ermöglicht. Welche Bündniskonstellation sie dabei bevorzugen, das ließen die Grünen bei der Vorstellung ihrer Dreierspitze, die noch von der Parteibasis bestätigt werden muss, unbeantwortet. So trat beispielsweise Karoline Linnert dem Eindruck entgegen, "nicht mit den Linken zu können" und deshalb ein Hindernis für eine rot-rot-grüne Bündnis zu sein. Auf Koalitionsspekulationen wollten sich die Kandidatinnen und die Landessprecher Alexandra Werwath und Ralph Saxe allerdings nicht einlassen. Man kämpfe dafür, die Grünen möglichst stark zu machen, so der Tenor.

Keine Erneuerung dafür Erfahrung

Offen gingen die Grünen damit um, dass von der Auswahl des Spitzenpersonals kein Signal eines personellen Neubeginns ausgeht. "Für Erneuerung stehe ich nicht", sagte Karoline Linnert. Anja Stahmann ergänzte: "Wir sind nicht neu, aber erfahren." Aus Linnerts Sicht geht es in der Wahlauseinandersetzung des nächsten Jahres darum, mit soliden Finanzen, einer ökologischen Bau-, Umwelt- und Verkehrspolitik sowie einer empathischen Sozialpolitik "drei Aspekte von Nachhaltigkeit" in einer politischen Botschaft zu bündeln.

Mehr zum Thema Bürgerschaftswahl 2019 Linnert soll Spitzenkandidatin der Grünen werden Bürgermeisterin und Finanzsenatorin Karoline Linnert soll die Bremer Grünen als Spitzenkandidatin ... mehr »

Maike Schaefer bezeichnete die Klimapolitik als "eines unserer Kernthemen". Gebraucht würden unter anderem eine "Verkehrswende" und eine bessere "Balance zwischen Bauen und dem Erhalt von Grünflächen". Dass sich mit der Bürgerinitiativ-Liste gerade eine neue politische Kraft formiert, die auf die grüne Wählerschaft zielt, nehme sie durchaus ernst, sagte die Fraktionschefin der Grünen in der Bürgerschaft. Die neue Konkurrenz müsse für ihre Partei "Ansporn sein, frühzeitiger den Dialog mit den Bürgern zu suchen", wenn von dort Bedenken gegen Projekte wie die Umgestaltung des Neustädter Weserufers geäußert werden.