Carsten Meyer-Heder bei Youtube. (Screenshot youtube)

Carsten führt Interviews. Carsten schreibt einen Blog. Carsten ist auf Instagram. Wer möchte, der kann den Spitzenkandidaten der Bremer CDU im Internet sehr persönlich kennenlernen. Denn wer Carsten Meyer-Heder dort sucht, der findet Videos bei Youtube, liest Hashtags für seinen Wahlkampf bei Twitter (#unserbremenkannmehr, #aufinsrathaus) und ist bei Facebook mit ihm unterwegs. Das ist nicht verwunderlich.

Der Quereinsteiger aus der Wirtschaft will einerseits für einen anpackenden Stil in der Politik stehen. Und zugleich steht der Herausforderer unter Druck. Denn ob er bei der Bürgerschaftswahl im Mai eine Chance hat, hängt davon ab, ob die Menschen ihn kennen. Meyer-Heder sitzt noch nicht im Parlament und muss sich selbst eine Bühne schaffen. Das macht der IT-Unternehmer dort, wo er sich auskennt.

Der Zuschauer erlebt also Meyer-Heder als „Carsten“ im Wahlkampf. In einem Video auf Instagram hält er einen Moment fest: „So da ist das Ding: mein erstes Wahlprogramm.“ Seine Sprache ist betont locker („Bock auf Bremen!“) bis emotional. Der Herausforderer hat sich überhaupt dafür entschieden, sehr viel Nähe zu erzeugen.

Im Gespräch mit dem Titel „Carsten persönlich“ erzählt Meyer-Heder seine Geschichte – von seiner „wilden Phase“ und auch von der Krebserkrankung mit Ende 20 und der Trennung von seiner ersten Frau. Fast 5800 Aufrufe gibt es dafür bei Facebook. Authentizität, so inszeniert sie sein mag, die ankommt: „Wirklich tolles Interview. Genau das braucht die Politik – einen Menschen ohne aalglatten Lebenslauf mit Ecken und Kanten.“

Keine privaten Beiträge

Bürgermeister Carsten Sieling präsentiert sich in den sozialen Medien recht staatsmännisch. Auf der offiziellen Facebook-Seite des Bürgermeisters gibt es zum Beispiel ein aktuelles Interview mit ihm zum umstrittenen Digitalpakt. Auch die Teilnahme an der Trauerfeier für den ermordeten Danziger Bürgermeister Pawel Adamowicz wird dokumentiert. Ab und an kommen kulturelle Tipps hinzu, etwa auf das Benefizkonzert des Bundespräsidenten am 18. Februar in Bremen.

Auf der Seite finden sich keine privaten Beiträge oder Fotos. Doch deuten die Aufnahmen in seiner Sammlung an, welche Themen dem Bürgermeister am Herzen liegen: Aktionen wie das Hilfe-Telefon „Wir brechen das Schweigen“, die Einbürgerungskampagne mit Botschafterin Sylva Lindo, Fotos und Texte zum Schicksal der Bremer Jüdin Inge Katz, die 1942 in das KZ Theresienstadt deportiert wurde.

Sielings Auftritt ist unspektakulär, die Zahl seiner Follower mit 6242 auch vergleichsweise überschaubar. Auf Instagram und Twitter ist er derzeit überhaupt nicht aktiv. Lediglich 34 von anderen Personen eingestellte Fotos mit Bezug zum SPD-Politiker finden sich auf Instagram. Seinen Twitter-Account hat Sieling im Sommer 2015 gelöscht. Bis dato hatte er Politisches und Privates gezwitschert – allerdings nicht besonders emsig.

Gleich 18 626 Menschen folgen dagegen der FDP-Spitzenkandidatin Lencke Steiner auf ihrer Facebook-Seite. Dort geht es recht lebendig zu. Die Unternehmerin hält mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg: etwa zum neuen Gleichstellungsgesetz für Wahlen in Brandenburg, zur Lage der Bremer Polizei, aber auch zum Wetter. Aufsehen erregte Steiner mit ihrem sechsminütigen Video-Statement zum Überfall auf den Bremer AfD-Chef Frank Magnitz – früh morgens im Bett gefilmt. Mehr als 41 000 Mal wurde der Beitrag aufgerufen, die Reaktionen reichten von „toll“ bis „fremdschämen“. Auf Steiners Facebook-Seite ist zwar immer was los – aber der Wahlkampf versteckt sich noch.

Maike Schaefer eher zurückhaltend

Das Wohlfühl-Programm der Politikerin indes läuft auf Instagram. Mehr als 200 Fotos hat sie dort gepostet. Das Hauptmotiv: Lencke Steiner. Als Porträt, inmitten der Natur oder im Interview mit FC-Bayern-Boss Uli Hoeneß. Auch sehr persönliche Botschaften finden sich dort. Nach dem Tod des früheren UN-Generalsekretärs Kofi Annan etwa hat Steiner ein Erinnerungsfoto gepostet, dazu lediglich die Worte „traurig“ und „With deepest Sympathy“ („Mit tiefem Mitgefühl“).

Ganz anders hält es Maike Schaefer – zurückhaltend. Die Spitzenkandidatin der Grünen hat keine eigene Homepage, bloggt und twittert nicht. Die Facebook-Seite der Politikerin ist recht übersichtlich und privat, zeigt Fotos einer Winterlandschaft in den Bergen, ein Selfie am Strand, eine bunte Froschfigur mit Krone. Es gibt einen Beitrag zu einer Petition: „Keine Ausreden mehr! Binnenkiller müssen jetzt vom Acker!“ Auf der Seite der Fraktion gibt es einen Lebenslauf, der aber vor allem Schaefers Karriere nachzeichnet.

Wer nach Maike Schaefer googelt, der findet ihren Auftritt beim Bundesparteitag der Grünen in Leipzig. Es geht in ihrer Rede um Kommunalpolitik, um „Politik zum Anfassen“. Es sei in Zeiten der Politikverdrossenheit unverzichtbar, Menschen mitzunehmen und nicht abzuschrecken. Digitale Wege nutzt die Spitzenkandidatin derzeit wenig dafür. Mehr als 3900 Freunde hat derweil Kristina Vogt bei Facebook.

Die Zahl zeigt, dass die Frontfrau der Bremer Linken digital bestens vernetzt ist und die sozialen Medien zu nutzen weiß für die Verbreitung ihrer politischen Botschaften. Das meiste, was Vogt auf Facebook postet, ist nämlich tatsächlich politischer Natur – mal geht es um ihre Haltung zu aktuellen landespolitischen Fragen, mal um Werbung für Veranstaltungen, mal werden Beiträge aus anderer Feder geteilt, die Vogt für interessant hält. Zwischendrin findet Privates seinen Platz: Man muss nicht lange scrollen, um auf ein Selfie aus dem Weserstadion zu stoßen.

Frank Magnittz pflegt einen kernigen Ton

Bei Twitter hat sich die Linken-Fraktionsvorsitzende erst vor Wochen eingeklinkt. Als sich der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck Anfang Januar aus Verärgerung über die Veröffentlichung privater Daten bei Twitter abmeldete, meldete sich Vogt dort folgendermaßen erstmals zu Wort: „Ich hab gehört, hier ist ein Platz frei geworden.“ Kristina Vogt kann auch weniger subtile Töne anschlagen. Eine Kostprobe lieferte sie vor wenigen Tagen auf Instagram, wo sie die Sozialdemokraten in einem Chat mit dem SPD-Unterbezirksvorsitzenden Falk Wagner davor warnte, „dem Bückling“ (gemeint war der grüne Bürgerschaftsabgeordnete Robert Bücking) „hinterherzutraben“. In diesem Ton ging's weiter: „Der schnuppert gerade an jeder Mülltonne, und Jamaice Schaefer hält die Hand.“

Einen kernigen Ton pflegt auch der AfD-Bundestagsabgeordnete und Bürgerschaftsspitzenkandidat Frank Magnitz. Auf Facebook ist er recht aktiv, fast täglich findet man dort Einträge. Zuletzt war auf seiner Seite ordentlich Traffic, als Magnitz Anfang Januar Opfer einer Attacke bisher unbekannter Täter wurde. Seine Darstellung des Tathergangs wurde dort allein 179-mal kommentiert. In den Kommentaren geht es recht kontrovers zu. So auch nach einem Post, den Magnitz am 11. Januar veröffentlichte. Gegenstand war ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen mutmaßlicher Untreue. Für Magnitz sind die Vorwürfe längst ausgeräumt. „Die Angelegenheit ist somit erledigt“, so sein Schlusssatz. Dafür erntete er bissige Kommentare: „Seit wann bestimmt in einem Rechtsstaat eine Partei, ob eine gerichtliche Angelegenheit erledigt ist?"