Jan Elsner war gerade auf dem Weg zur Arbeit. Als er seinen Facebook Newsfeed durchschaut, stolpert er über ein Bild. Es ist das Foto eines Wahlplakats der FDP – mit Elsner im Hintergrund. Auf dem Schwarz-Weiß-Bild reckt Lencke Steiner, die Spitzenkandidatin für die Bürgerschaftswahl, ihre Arme in die Höhe, der Blick ist nach oben gerichtet. Elsners erster Gedanke: „Ist es nur Zufall, oder will die FDP Frau Steiner mit dieser Pose als ‚Messias‘ für junge Bremer Akademiker inszenieren?“

Kurze Zeit später bekommt der junge Mann Nachrichten von Freunden: Die einen sind irritiert, die anderen amüsiert. Der Doktorand hatte Ende Februar mit fünf Kollegen eine Veranstaltung der Universität Bremen im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften besucht. Ein interessanter Termin: Der Wissenschaftler Rudolf Hickel diskutierte mit FDP-Bundeschef Christian Lindner über Herausforderungen für die Wirtschaft.

"Das geht gar nicht"

Elsner hatte in seinem Umfeld sogar für einen Besuch der Veranstaltung geworben. Während der Diskussion entstand die Aufnahme, die später das Großflächenplakat schmücken sollte. Versehen mit dem Slogan: „Es geht um Euch.“ Ein Fotograf hatte Steiner tagelang begleitet und mehr als 3000 Bilder geschossen.

Am Tag der Veröffentlichung war das Plakat das Thema Nummer eins an Elsners Arbeitsplatz. Auch Kollegen waren empört. Tenor: „Das geht gar nicht, dass wir hier derart instrumentalisiert werden.“ Die Betroffenen sind an der Universität in der Lehre tätig – politische Neutralität ist ihnen daher sehr wichtig. Der Doktorand ist verärgert: „Wir wurden zu keinem Zeitpunkt nach Einverständnis gefragt oder informiert und wir sehen unsere Persönlichkeitsrechte sowie die politische Neutralität und öffentliche Wahrnehmung unserer Fakultät beeinträchtigt.“

Für die FDP gehört der ganze Wirbel wohl in die Kategorie „dumm gelaufen“. Bei ähnlichen Veranstaltungen wird zuweilen mit Aushängen darauf hingewiesen, wenn Aufnahmen zu einem bestimmten Zweck gemacht werden. Wer nicht fotografiert werden möchte, kann dann den Fotografen ansprechen. Ein noch besseres Beispiel gibt das Bremer Moderatoren-Team für die Bürgerbeteiligung bei der Deicherhöhung Stadtstrecke: Es verwendet Aufkleber, die sich jeder Teilnehmer an die Kleidung heften kann. Das Motiv ist deutlich: eine durchkreuzte Kamera.

Elsner kontaktierte die Liberalen. „Wir waren überrascht, schließlich ist das Foto auf einer öffentlichen Veranstaltung gemacht worden“, sagt Tim Abitzsch, Sprecher des FDP-Landesverbandes. Das Foto sei extra nachbearbeitet worden, damit die Teilnehmer im Hintergrund nicht zu erkennen seien. Aber das ist wohl Ermessenssache. „Wir nehmen die Beschwerde ernst“, versichert Abitzsch.

Rechtlich ein Grenzfall

Rechtlich betrachtet ist der Zoff um das Plakat wohl ein Grenzfall. Bastian Krüger, Anwalt in der auf Presserecht spezialisierten Kanzlei Rechtsanwälte Dr. Johannes Weberling in Berlin, verweist darauf, dass für die Erkennbarkeit eines Bildnisses auch identifizierende Gesichtszüge oder Körperumrisse ausreichen. Es gibt aber Ausnahmen – zum Beispiel bei Bildern der Zeitgeschichte oder von Versammlungen. Daher könnte auch eine Verwendung im Wahlkampf rechtlich möglich sein.

Nach Darstellung von Krüger könnten sich die FDP und ihre Spitzenkandidatin im vorliegenden Fall sogar auf das Grundgesetz berufen. Denn durch die Verwendung von Foto und Slogan im Wahlkampf könnte eine Meinungsäußerung transportiert werden, die wiederum für die politische Meinungsbildung wichtig sein könnte. Der Rechtsanwalt weiter: „Die Vereinnahmung der Studenten für die Wahlwerbung ist hingegen nicht sehr erheblich, da mit der Werbung nicht zwangsläufig gesagt ist, dass die Abgebildeten der FDP nahe stehen oder diese wählen, sondern vielmehr, dass der Spitzenkandidatin diese Wählergruppe wichtig ist.“

Krügers Befund: „Im Ergebnis dürfte eine Persönlichkeitsrechtsverletzung noch nicht gegeben sein. Dies kann man sicherlich auch anders sehen.“ So gesehen hätte ein rechtliches Vorgehen gegen das Plakatmotiv wohl kaum Aussicht auf Erfolg. Das wird Elsner wohl aber auch nicht müssen. „Wir haben zugesagt, das Bild nicht mehr zu verwenden“, sagt Abitzsch. Nach seinen Angaben hätte das umstrittene Bild bei den Riesenplakaten ohnehin keine größere Rolle gespielt. Auch Online werde die Partei das Bild nicht mehr einsetzen. Elsner ist dennoch enttäuscht. Es habe keine Entschuldigung vonseiten der FDP gegeben. Und er sagt: „Die bisherige Reaktion empfand ich als relativ gleichgültig.“