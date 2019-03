Die Wohlfahrtverbände fordern auch bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte. (Christoph Schmidt /dpa)

Die Menschen in Bremen fühlen sich oft allein gelassen. So sieht es zumindest Arnold Knigge, Vorstandssprecher der Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege in Bremen (LAG FW), zu der unter anderem das Deutsche Rote Kreuz, die Caritas und die Arbeiterwohlfahrt (Awo) gehören. Auch wenn es in Bremen schon jetzt zahlreiche Hilfs- und Unterstützungsangebote für die Bürger gebe: „Die soziale Infrastruktur muss besser werden.“ Deswegen setzen sich Knigge und die freien Wohlfahrtsverbände für mehr Einsatz gegen Armut, bessere Bedingungen in der Pflege und eine Reform der Erzieherausbildung ein.

Mehr zum Thema Studie Pflegekräfte in Bremen arbeiten am Limit Nach einer Studie der Bremer Arbeitnehmerkammer wird der Fackräftemangel in Kliniken und ... mehr »

Pflege: Für die Wohlfahrtsverbände ist die Bezahlung der Pflegekräfte ein zentrales Thema: „Wir müssen mehr tun, um die Vergütung zu verbessern“, sagt Knigge. Für die Träger der LAG FW gibt es zwar eine Tarifgemeinschaft, in der sowohl eine bezahlte Ausbildung als auch zentrale Beschäftigungsbedingungen verankert sind. Aber Knigge wünscht sich, dass diese Vereinbarungen künftig für alle Träger in Bremen gelten, damit vor allem Altenpfleger unter besseren Bedingungen arbeiten können.

Dabei sei gerade ein angemessener Personalschlüssel wichtig. Bisher sei das Vorhaben am Widerstand der Arbeitgebervertreter im Tarifausschuss des Landes gescheitert – um das in Zukunft zu verhindern, müsste laut Knigge eine Änderung des Tarifgesetzes auf Bundesebene her. Vom Senat fordert Knigge, sich im Bundesrat für bessere Arbeitszeiten und weniger Belastungen einzusetzen, so Knigge. Zudem hofft er, dass mit der neuen generalistischen Ausbildung, mit der Alten- und Krankenpfleger gleich auf ihren Beruf vorbereitet werden, auch die gleiche Bezahlung aller Pflegekräfte erreicht werde: „Der Mindestlohn reicht nicht aus.“

Mehr zum Thema Kita-Notdienste Kitas wieder am Limit Im vergangenen Frühjahr hatten zahlreiche Eltern wegen der Kita-Notdienste während der ... mehr »

Kita: Die Finanzierung des Kita-Ausbaus sei für alle Träger unglaublich aufwendig, sagt Knigge. Bekämen die Kitas künftig Pauschalen statt einzelner Zuwendungen, werde das den Ausbau bedeutend erleichtern. „Momentan läuft alles über den Flaschenhals Bildungsressort“, sagt er. In Pauschalen könne eine Grundausstattung der jeweiligen Kita enthalten sein, so fielen unnötige Einzelabsprachen zwischen Trägern und Bildungsressort weg.

Zusätzlich brauchten Kitas Rahmenverträge, damit Leistungen und Standards der einzelnen Träger und Einrichtungen festgelegt und gegebenenfalls auch überprüft werden können. Das fordert er für die Gruppengröße, den Personalschlüssel oder die Öffnungszeiten. Gerade der letzte Punkt ist für ihn entscheidend: Vor allem flexiblere Betreuungszeiten könnten viele Eltern deutlich entlasten. Für Familien, deren Kinder nur halbtags in die Kita oder die Krippe besuchen, schlägt er zudem ein Platzsharingmodell vor. Zuletzt fordert Knigge, dass das Bremer Projekt Pia, mit dem Erzieher in der Praxis ausgebildet werden, zum Regelfall wird.

Mehr zum Thema Kommentar über Armut in Bremen Die Ohnmacht des Sozialstaates Die nächsten Landesregierungen in Bremen werden auch daran gemessen werden, was sie gegen die ... mehr »

Armut: Für Knigge spielt die Kinderbetreuung auch stark in die Bekämpfung von Armut hinein: Gerade für die Situation von Alleinerziehenden sei ein Kita-Platz zentral, um Geldsorgen zu entgehen. „Die Kita-Betreuung muss man mit ihnen gemeinsam organisieren.“ Deshalb fordert Knigge eine intensivere Zusammenarbeit zwischen dem Jobcenter und den Behörden, um so Alleinerziehende zu entlasten. Auch mehr bezahlbaren Wohnraum und mehr Einsatz gegen Langzeitarbeitslosigkeit sind für ihn zentral.

Zur Sache

Was Bremen fordert

Am 26. Mai 2019 wählt Bremen eine neue Bürgerschaft – in weniger als sechs Monaten. Das nimmt der WESER-KURIER zum Anlass, in der Serie „Was Bremen fordert“ die verschiedenen Interessengemeinschaften des Landes zu Wort kommen zu lassen. Dort werden in unregelmäßigen Abständen ihre Anliegen und ihre Handlungswünsche vorgestellt, die sie an die Parteien im Wahlkampf und auch an die neue Landesregierung stellen.