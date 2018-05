Bildung - und damit auch Unterrichtsausfall - bleibt ein Reizthema in Bremen. (dpa)

Für die Wahlkampfexperten ist es das interessanteste Feld. Sie müssen herausfinden, in welchen Bereichen sich Sieg und Niederlage entscheiden. Wer wird vom Bürger gewählt, wer wird bestraft? Und vor allem: Wofür wird er bestraft? Drei Themen gelten für die Wähler an der Weser seit jeher als besonders relevant: Arbeit, Wohnungsmarkt, Bildung.

In Bremen hatten es Bildungssenatoren schon immer schwer, selbst erfolgreiche Werder-Manager. Claudia Bogedan geht es nicht anders, denn Bildung und Bremen, das sorgt bundesweit oft für Hohn und Spott. Dass Bogedan als Senatorin bei den Zufriedenheitswerten zulegen konnte, mag vielleicht ihr Ego streicheln. Mit ihrer Politik sind gerade mal noch 13 Prozent der Befragten zufrieden – was für ein Alarmzeichen. Gleiches gilt für Wohnungs- und Mietpolitik. Nur noch 27 Prozent der Befragten sind damit einverstanden, wie die Koalition das Thema Wohnen angeht. Und wenn es um die Arbeitsplätze geht, sagt zwei Drittel der Befragten: So geht es nicht weiter – Tendenz steigend.

Dass die Bremer SPD mit den Umfragewerten zur Sonntagsfrage ein gutes Stück über den Zahlen der Bundespartei liegt, kann keinen Sozialdemokraten wirklich beruhigen. Denn es sind die Linken, die ihnen gerade bei den Themen Arbeit, Wohnungsmarkt und Bildung das Wasser abgraben. Immer mehr Bremer fühlen sich bei diesen Themen bei den Linken heimischer. Natürlich lassen sich in der Opposition die besten Versprechen machen. Die Regierung hat aber eine andere Chance: den Worten nun auch Taten folgen lassen. Zwölf Monate hat sie dafür noch Zeit. Dann wird abgerechnet.