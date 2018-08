Etwas mehr als neun Monate vor der Bürgerschaftswahl wollte die SPD-Landesorganisation wissen, wie sie bei den Wählern ankommt. (Frank Rumpenhorst/dpa)

Rot-Grün würde laut einer Umfrage im Auftrag der SPD keine Mehrheit mehr haben, wenn am Sonntag Bürgerschaftswahl wäre. Aber die SPD bliebe weiterhin stärkste Fraktion und würde einen größeren Abstand zur CDU erzielen als in anderen Umfragen der vergangenen Monate. Etwas mehr als neun Monate vor der Bürgerschaftswahl hatte die Bremer SPD wissen wollen, wie sie bei den Wählern ankommt. Im Zeitraum vom 22. Juni bis 2. Juli ließ sie 1000 zufällig ausgewählte Bremer in Telefoninterviews befragen. Das Ergebnis der repräsentativen Umfrage: Die SPD erreicht 28 Prozent und liegt knapp vor der CDU mit 24 Prozent. Es folgen die Grünen und die Linken mit je 14 Prozent, die FDP mit zehn Prozent, die AfD erreicht acht Prozent.

Die SPD-Umfrage bestätigt den Trend, den Infratest-Dimap im Auftrag des WESER-KURIER Ende April ermittelt hatte: Auch wenn die SPD jetzt zwei Prozentpunkte mehr erreicht, wäre sie doch die größte Wahlverliererin (2015 erreichte sie knapp 33 Prozent). Die Grünen erreichten auch in der WESER-KURIER-Sonntagsfrage 14 Prozent, die CDU ebenfalls 24 Prozent, die Linke lag noch bei 15 Prozent, die FDP bei sieben Prozent und die AfD bei neun Prozent.