Lieferten sich einen offenen Schlagabtausch: Die Teilnehmer des zweiten Wahltalks in der Bremer Neustadt. (Frank Thomas Koch)

Arbeit und Soziales gehören neben Bildung und Wohnungsbau zu den wichtigen Wahlkampfthemen in Bremen – das ließ am Sonntag für den WK-Talk zur Bürgerschaftswahl eine muntere Diskussion zwischen den Parteien erwarten. Tatsächlich ging es kontrovers zu: Wirtschafts- und Arbeitssenator Martin Günthner (SPD), Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) sowie die Bürgerschaftsabgeordneten Sigrid Grönert (CDU), Birgit Bergmann (FDP) und Miriam Strunge (Linke) schenkten sich nichts.

Die Meinungen über den Erfolg des rot-grünen Senats gerade in der Arbeitsmarktpolitik und bei der Schaffung von Ausbildungsplätzen gingen weit auseinander. Trotz guter Wirtschaftskonjunktur lag im März die Arbeitslosenquote im kleinsten Bundesland bei knapp zehn Prozent (9,2 Prozent in der Stadt Bremen, 12,5 Prozent in Bremerhaven). Das ist zwar geringfügig besser als vor einem Jahr, aber Bremen bleibt Schlusslicht in Deutschland sogar hinter Berlin, wie die Sprecherinnen von CDU, FDP und Linken hervorhoben.

Martin Günthner meinte, in Bremen und Bremerhaven gebe es eine positive Entwicklung beim Zuwachs von Arbeitsplätzen. Schließlich habe die Arbeitslosenquote in Bremerhaven früher 25 Prozent und in Bremen 15 Prozent betragen. Seit 2005 seien mehr als 50 000 Arbeitsplätze im Land neu geschaffen worden. "Bremen kann mehr!", entgegnete Christdemokratin Sigrid Grönert. Andere Bundesländer hätten deutlich besser vom Wirtschaftsaufschwung profitiert. Diese Aussage unterstrich auch der als Experte eingeladene Hauptgeschäftsführer der Arbeitnehmerkammer Bremen, Ingo Schierenbeck. Die Linke Miriam Strunge wies darauf hin, dass viele der neuen Jobs auf den Leiharbeitssektor und auf Teilzeitarbeit entfallen. Anja Stahmann gab zu bedenken, dass Bremen eine hohe und verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit aufweise, die nur sehr schwer abzubauen sei.

Sehr engagiert debattierten die politischen Kontrahenten über Ausbildungsfragen. "Wir müssen der Arbeitslosigkeit den Nachwuchs nehmen", sagte Günthner sehr plakativ. Der Ausbildungspakt und die Ausbildungsgarantie hätten Bremen weitergebracht, sagte der Arbeitssenator. Doch es kam prompt Gegenwind von CDU, FDP und Linkspartei. Miriam Strunge sprach sogar von einer "katastrophalen Situation" und einer "Ausbildungskrise in Bremen". Experte Ingo Schierenbeck rechnete vor, dass in der Hansestadt unterm Strich Ausbildungsplätze fehlen: "Am Ende des vergangenen Jahres sind nach der Statistik rund 900 Jugendliche übrig geblieben, ihnen standen 300 unbesetzte Ausbildungsplätze gegenüber." Schierenbeck plädierte für eine Ausbildungsabgabe, die Betriebe zu zahlen hätten, die nicht ausbilden. Die Abgabe würde dazu beitragen, die Ausbildungskosten gerecht auf alle Unternehmen einer Branche zu verteilen.

Ein striktes Nein zu einer Ausbildungsabgabe kam von Sigrid Grönert und Birgit Bergmann. Die Politikerinnen von CDU und FDP bezeichneten es als falsch, die Unternehmen immer mehr unter Druck zu setzen. Gerade auch viele kleine Betriebe fänden heute keine geeigneten Bewerber, sagte Bergmann. Sigrid Grönert hält eine Ausbildungsabgabe auch rechtlich für fragwürdig. Anja Stahmann entgegnete, dass im Pflegebereich die Umlage gut funktioniere: "Die Zahl der Ausbildungsplätze konnte von 50 auf 250 erhöht werden."