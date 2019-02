Der Forschungseisbrecher Polarstern bricht Mitte Februar zu einer Expedition auf, bei der ein bisher unbekanntes Ökosystem untersucht wird. (Mario Hoppmann)

Im Juli 2017 brach ein Eisberg namens A68 vom antarktischen Larsen-C-Schelfeis ab. Die sogenannte Kalbung ist dabei auf den Klimawandel zurückzuführen. Der Abbruch legte ein Ökosystem von etwa 5800 Quadratkilometern frei, das mehrere tausend Jahre vom Eis bedeckt war. Unter der Leitung des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts fliegt ein internationales Forschungsteam am Montag, 4. Februar, Richtung Antarktis, um das Meeresökosystem zu erkunden. Die Forscher wollen das Leben untersuchen, das unter der einhundert Meter dicken Eisdecke entstand.

"Das Kalben von A68 ist eine einmalige Gelegenheit, Meereslebewesen zu untersuchen, die einem dramatischen ökologischen Wandel ausgesetzt sind", sagt der Meeresbiologe Huw Griffiths vom British Antarctic Survey. A68 sei einer der größten jemals beobachteten Eisberge. Sein Abbruch eröffne den Forschern die einzigartige Chance, eine Welt zu untersuchen, über die sie praktisch nichts wissen - da sie normalerweise unter dickem Eis verborgen liegt.

Das Team wird am 9. Februar aus Chile mit dem Forschungseisbrecher Polarstern zu der neunwöchigen Expedition aufbrechen. Ein Problem für die Wissenschaftler könnte entstehen, da Sonnenlicht zum ersten Mal seit vielen Jahren auf das Ökosystem einstrahlt und es sich dadurch verändern könnte. "Wir gehen davon aus, dass sich eine Artengemeinschaft entwickelt hat, die sich speziell an ein Leben mit sehr wenig verfügbarer Nahrung angepasst hat", erklärt Griffiths. Durch das einfallende Sonnenlicht könnten an der Wasseroberfläche Mikroalgen wachsen, was einerseits das gesamte Nahrungsnetz verändere und wodurch sich andererseits weitere Arten ansiedeln könnten, so der Meeresbiologe.

Der Eisberg A68. (Ali Rose, BAS)

Neben Tieren und Plankton werden auch Mikroorgansimen, Meeressedimente und Wasserproben von dem Expeditionsteam untersucht. Dabei kommen unter anderem Unterwasserkameras und ein Schlitten zum Einsatz, der am Meeresboden kleine Tiere sammeln und mithilfe von Sonarsystemen detailliert vermessen soll.