Die Meeresbiologin Antje Boetius weiß, was der Klimawandel mit der Natur macht. Auf ihren vielen Expeditionen in die Arktis hat sie gesehen, wie das Eis dünner wird; in der Tiefsee hat sie Plastikmüll in mehreren Tausend Metern Tiefe gefunden – dort, wo vor ihr noch kein Mensch gewesen ist. Jetzt will die vielfach für ihre Arbeit ausgezeichnete Leiterin des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung auch andere Menschen wachrütteln. Wie sie versucht, für die Gefahren des gedankenlosen Umgangs mit der Erde zu sensibilisieren, erzählt sie in