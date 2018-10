Alles, was in der Bremer Gastronomie Rang und Namen hat, dürfte sich bei der beliebten Gastro Nacht in Halle 7 eingefunden haben. Bereits um Mitternacht war kein Platz mehr an der Bar oder der Tanzfläche frei. Und so konnten die Bremer Gastronomen auch mal bis in den Morgen feiern. Hier gibt es Fotos von der Veranstaltung.