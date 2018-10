Foto: Michael Rabba So zackig, wie es bei einer Fahrt mit dem "Break Dancer No. 2" zugeht.

Foto: Michael Rabba Und an welchem Fahrgeschäft geht es so schön regenbogen-bunt zu?

Foto: Michael Rabba Auch nicht einfach, okay. Aber auch dieses Detail gehört zu einem Karussell, das auf dem Freimarkt nicht zu übersehen ist. So viel sei verraten.

Foto: Michael Rabba Es handelt sich um den "Terminator"-Kopf am Fuße von "The Tower".

1 / 51