Sonst spielt Schlagersänger Tobee im Bierkönig auf Mallorca, am Samstag sorgte er in Halle 7 für Partystimmung. Tobee, der eigentlich Tobias Riether heißt, erhielt in diesem Jahr neben Künstlern wie Mickie Krause oder Tim Toupet den Ballermann-Award. Wir zeigen Bilder der Sause auf dem Freimarkt Bremen - bei der auch Fußballer Ailton unter den Feiernden war.

