Bei herrlichem Sonnenschein hat der Bremer Freimarkt am Sonntag wieder zahlreiche Besucher auf die Bürgerweide gelockt. Liebesapfel, Bratwurst und Zuckerwatte sorgten für strahlende Gesichter. Ebenso beliebt waren auch Karusselfahrten in luftiger Höhe. Was es sonst noch auf dem Freimarkt zu entdecken gibt, zeigt die Fotostrecke.