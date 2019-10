Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Party mit Almklausi und Co. „Night of the Champions": So lief Meister-Sause auf dem Freimarkt

Mannschaften aus dem Amateur-Bereich, die in diesem Jahr einen Meistertitel errungen haben, haben am Dienstagabend zusammen in der Königsalm auf dem Bremer Freimarkt gefeiert. Alle aktuellen Teams erhielten einen reservierten Tisch für zehn Personen, ein Zehn-Liter-Fass Bier, einen Schmankerl-Teller und Wasser. Für die Partystimmung sorgte unter anderem Almklausi. In dieser Fotostrecke zeigen wir die Partybilder.