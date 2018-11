Achterbahn-Aufbau: Am Olympia-Looping laufen die letzten Vorbereitungen. (Frank Thomas Koch)

Zehn Grad, Nieselregen, Ostwind – kein Wetter, bei dem man freiwillig vor die Tür geht. Aber die Helfer und Handwerker auf der Bürgerweide haben keine Wahl: Bis Freitag müssen alle Karussells und Buden stehen, daran gibt es nichts zu rütteln. Der Aufbau des Freimarkts läuft auf Hochtouren.

„Achtung“, ruft ein junger Mann, und schon schiebt sich ein voll beladener Transporter über das Pflaster der Bürgerweide, auf dem sich ab Freitag etwa vier Millionen Besucher 17 Tage lang vergnügen werden. Überall auf der Bürgerweide wird geschraubt, gehämmert und geputzt. In 30 Metern Höhe sind Arbeiter damit beschäftigt, die Strecke der Achterbahn „Olympia Looping“ zusammenzubauen, am Boden haben die Veranstalter von Bremens größtem Volksfest zur Pressekonferenz geladen.

Im Bierzelt „Schwarzwaldchristl“ präsentieren die Verantwortlichen am Dienstag die Neuheiten und Höhepunkte des Freimarkts: das Themenkarussell „Apollo 13“ etwa, 55 Meter hoch, die Gondeln so schnell wie ein Wagen auf der Autobahn. Das spektakuläre Fahrgeschäft wurde erst im vergangenen Jahr gebaut und ist zum ersten Mal auf dem Freimarkt. Mit Kräften von 4G werden die Fahrgäste in den Sitz gedrückt, während sie hoch oben herumwirbeln.

Polizei erhöht Präsenz auf Freimarkt

Sehr viel mehr neue Fahrgeschäfte gibt es allerdings nicht zu bestaunen. Etwa 1200 Schausteller haben sich um einen Platz für die diesjährige Auflage des Volksfests beworben, 332 bekamen ihre Zulassung. Waren tatsächlich keine neuen Karussells dabei? „Das Angebot an neuen Ideen für Fahrgeschäfte ist dünn“, sagt Susanne Keuneke, Vorsitzende des Vereins der Schausteller und Marktkaufleute in Bremen. Die Veranstalter hätten das bestmögliche Angebot zusammengestellt. Die Eintrittspreise für die Fahrgeschäfte bewegen sich zwischen 2,50 Euro und acht Euro.

Das Thema Sicherheit spielt auf dem Freimarkt in diesem Jahr eine besondere Rolle. „Ein Volksfest ist so sicher wie seine Stadt“, sagt Rudolf Robrahn, Vorsitzender des Schaustellerverbandes. Eine konkrete Gefährdung für den Freimarkt gebe es derzeit zwar nicht, heißt es von der Polizei. Die Sicherheitsbehörden wollen dennoch nichts dem Zufall überlassen: Die Polizei erhöht ihre Präsenz auf dem Freimarkt, in den Zelten und der Halle 7 herrscht ein striktes Taschen- und Rucksackverbot. Die Zahl der Zugänge zur Bürgerweide wird von 13 auf fünf reduziert.

Am Freitag wird um 16 Uhr der kleine Freimarkt vor dem Rathaus feierlich eröffnet. Anschließend hängen die Bremer Schornsteinfeger dem Roland das große Freimarkt-Herz um den Hals. Zu dieser Zeit nehmen auch die Fahrgeschäfte auf der Bürgerweide ihren Betrieb auf, um 21.45 Uhr gibt es dazu ein großes Höhenfeuerwerk auf der Bürgerweide. Dann feiert Bremen zum 981. Mal die fünfte Jahreszeit.