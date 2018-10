Yvonne und Mathias Hagenah kurz nach ihrem Kennenlernen im ersten gemeinsamen Urlaub auf Kreta. (Privat)

Natürlich lieben die Bremer ihren Freimarkt, das steht so felsenfest wie der Roland vor dem Rathaus. Sonst würden sie nicht millionenfach in diesen Tagen zur Bürgerweide pilgern. Diese Liebe beginnt oft in Kindertagen bei den ersten Runden in Kettenkarussell und Wilder Maus, an der Hand von Oma und Opa vor der Losbude, und sie wächst dann langsam heran über Achterbahn vielleicht und Free-Fall-Tower und mit den ersten Besuchen in den Zelten, den ersten Partys in Halle 7.

Und dann gibt es unter den vielen freimarktsliebenden Bremern auch die, die diesem ganzen Kosmos mit einer Extra-Portion Romantik im Herzen begegnen, weil sie in der Sitznachbarin im Bierzelt, in dem jungen Mann am Entenangeln-Stand oder sonst irgendwo im Getümmel die Liebe ihres Lebens gefunden haben. Freimarkt-Lieben entflammen schnell. Auch in diesem Jahr werden sie es, zigfach, das ist mal sicher. Manchmal erlöschen sie schon drei Biere später oder am nächsten Morgen, manchmal aber bleiben sie.

Wer auf dem Freimarkt seine Liebe zeigen will, macht das mit Herz . . . (Christina Kuhaupt)

So ist es auch bei Yvonne und Mathias Hagenah. Beide kennen sich an diesem Montag seit exakt 25 Jahren und fünf Tagen, begonnen hat ihre Liebe in der Nacht des 18. Oktober 1993. Yvonne, damals 21 Jahre alt, jobbte als Bedienung in den Messehallen 5 und 6, wo sich in den 90er Jahren der Freimarkt in die Nacht verlängerte. Der Cuxhavener Mathias, damals 26, war neu bei der Bundespolizei in Bremen. Da kam ihm der Freimarktsmontag gerade recht, um die Kollegen bei dem einen oder anderen Getränk besser kennenzulernen.

Und weil irgendwer am späteren Abend für den Nachschub eben dieser Getränke sorgen musste – übrig waren inzwischen nur noch Mathias und ein Freund – ging Mathias los. Er landete an dem Tresen, hinter dem Yvonne stand. Bei der Bacardi-Cola-Bestellung blieb es nicht, wer stattdessen bei Yvonne stehenblieb, war Mathias. „Ihre Mischung war einfach zu gut“, sagt er und lacht. „Als ich nach einer Stunde zu meinem Kollegen zurückkam, war der schon gegangen. Aber nach einer Woche hatte er sich wieder beruhigt.“

. . . oder herzigen Stofftieren wie diesen Bären. (Christina Kuhaupt)

Ihre Unterhaltung setzten Yvonne und Mathias zwei Tage später bei einem Rendezvous in der Mittagspause am Flughafen, Mathias‘ Arbeitsplatz, fort. „Dabei hatte ich ihm eigentlich gesagt, dass ich während des Freimarkts gar keine Zeit habe“, erinnert sich die Bürokauffrau 25 Jahre später in einem Café auf dem Marktplatz. „Ein Bundespolizist macht halt keine halben Sachen. Und du weißt ja, dass ich schlecht höre“, sagt dazu ihr Mann und grinst sie an. „Ich habe sie natürlich trotzdem angerufen.“

Die Liebe zu allen möglichen Sportarten verband beide von Beginn an, und auch ansonsten fanden sich schnell genügend Themen. Da dachte sich am Flughafen dann auch Yvonne, dass das doch vielleicht passen könnte. „Auch, weil ich ihn da in Uniform gesehen hatte...“, sagt sie. Dass beide damals eigentlich noch anderweitig gebunden waren – nun ja, das hatte sich schnell erledigt. Das Leben der Hagenahs seitdem im Zeitraffer: Ein halbes Jahr später die erste gemeinsame Wohnung in Kirchweyhe, 1995 Hauskauf, 1997 Hochzeit, ein Jahr später die Geburt der ersten Tochter, die zweite kam 2002 zur Welt.

Yvonne und Mathias Hagenah 2018 und kurz nach ihrem Kennenlernen in ihrem ersten Urlaub auf Kreta. (Christina Kuhaupt)

Zum Freimarkt gehen die Hagenahs immer noch, allerdings nicht mehr unbedingt zusammen. Auch in diesem Jahr zieht sie mit ihren Mädels los und feiert in der Almhütte. Ihm reicht der Gang zur Sahne-Eis- und Mandelbude. „Sie bist bei uns für die Partys zuständig“, sagt Mathias, und Yvonne ergänzt: „Ja, beim Feiern unterscheiden wir uns. Ich bin immer die letzte, die geht und er ist der erste, der weg ist. Damit haben wir aber nie ein Problem gehabt.“ Weil es eben auch zur Liebe gehört, den anderen so sein zu lassen, wie er nun mal ist.