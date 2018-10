Strahlendes Lächeln: Annika Fuhrmann (links), die soeben gekürte Miss Freimarkt. (Christina Kuhaupt)

Als ihr Vorgängerin Xenia Rogahn das Krönchen ins Haar drückte, zitterte Annika Fuhrmann noch ein bisschen auf der großen Bühne. Ein paar Minuten später gab die neue Miss Freimarkt dann ihre ersten Interviews, als hätte sie nie etwas anderes gemacht.

Unter 16 Kandidatinnen hatte sich die 21-Jährige durchgesetzt und darf jetzt Bremen und den Freimarkt ein Jahr lang repräsentieren. Ihre erste große Aufgabe wird es sein, den Freimarktsumzug am Sonnabend , 27. Oktober, anzuführen. „Es ist eine große Ehre für mich“, sagte sie. „Den Freimarkt habe ich schon als Kind gemocht. Und ich dachte, jetzt bewerbe ich mich einfach mal. Wenn nicht jetzt, wann dann?"

Als Miss Freimarkt wird Annika im kommenden März Bremen auch bei der Internationalen Tourismus Börse in Berlin vertreten wird. Fachlich kein Problem – sie absolviert im Moment eine Ausbildung zur Kauffrau für Tourismus. Was sie auf dem Freimarkt am liebsten macht? Wilde Maus fahren und Schmalzkuchen, Mandeln und Kartoffelpuffer kaufen wie so viele Besucher. Eine ideale Repräsentantin also.