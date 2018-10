In der Freimarktszeit fahren zu später Stunde die Busse und Bahnen häufiger als normalerweise. (Frank Thomas Koch (Archivbild))

Mit dem ÖPNV

In der Freimarktszeit sind Bus und Bahn vor allem zu später Stunde häufiger als normalerweise unterwegs. Die BSAG-Nachtlinien N1, N3, N4, N5, N7, N9 und N10 fahren ab dem Hauptbahnhof jede Nacht um 0 Uhr, 0.30 Uhr und 4.30 Uhr am Wochenende von 0 bis 1.30 Uhr alle halbe Stunde, danach stündlich bis 4.30 Uhr (Freitag auf Sonnabend) beziehungsweise bis 6.30 Uhr (Sonnabend auf Sonntag). Auf den Linien N6 und N94 werden Anschlüsse von und zu den vorgenannten Fahrten eingerichtet. Die Linie 6 fährt an den Freimarktswochenenden zusätzlich um 0.30 Uhr ab Hauptbahnhof bis zur Universität-Nord.

Auf den Bahnlinien 1, 4 und 10 sowie den Buslinien 24, 25 und 26 ist am Samstag abends auch nach 19:30 Uhr und am Sonntag tagsüber bis etwa 20 Uhr auf großen Teilen der Strecken ein Zehn-Minuten-Takt eingerichtet. Auch in das Bremer Umland fahren Züge und Busse häufiger als sonst. Die Zugverbindungen in Richtung Bremerhaven, Bremen-Vegesack, Nordenham, Oldenburg, Rotenburg, Twistringen, Verden und Wildeshausen bestehen auch nachts.

Die VBN-Linie 101 fährt an den Wochenenden ab dem Bremer Hauptbahnhof zusätzlich um 0:00 und 2:30 Uhr, von Bassum in Richtung Bremen gibt es um 1:15 Uhr eine zusätzliche Verbindung. Die VBN-Linien 226, 630 und 750 fahren an den Freimarktswochenenden in den späten Abendstunden ebenfalls häufiger.

Auf den Linien N12, N62 und N74 gibt es in der Freimarktszeit zudem zusätzliche "VBN-Nachtschwärmer"-Angebote. Die N12 fährt etwa auch montags bis donnerstags (letzter Bus um 0:32 Uhr) und sonntags (letzter bus um 23:32) ab dem Bremer Hauptbahnhof. Am Mittwoch, 31. Oktober fährt die N12 nach dem Samstagsfahrplan. Auf der Linie N62 werden zum bestehenden Angebot in den Nächten von Freitag auf Sonnabend zusätzliche Fahrten angeboten (ab Osterholz-Scharmbeck um 03:34 Uhr, ab Bremer Hbf um 04:32 Uhr), ebenso auf der N74 (ab Bremer Hbf um 23:53, 0:53 und 01:53 Uhr, ab Achim Baden um 0:38 und 01:38 Uhr). Weitere Infos zu den Zügen und dem Angebot der Nachtschwärmerbusse gibt es online und unter der Telefonnummer 04 21 / 59 60 59.

Mit dem Auto

Wie jedes Jahr findet der Bremer Freimarkt im Herzen Bremens auf der Bürgerweide statt. Wer mit dem Auto anreist, sollte sich auf eine längere Parkplatzsuche einstellen. Direkt am Freimarkt gibt es keine Parkmöglichkeiten. Die Veranstalter warnen zudem wild in den umliegenden Wohnbereichen zu parken - es könne abgeschleppt werden. Das Messeparkhaus ist während der Freimarktszeit nicht zugänglich, es muss auf andere Parkhäuser ausgewichen werden.

Eine Alternative ist das P+R. So können Besucher ihr Auto auf den Parkplätzen der Universität abstellen und mit der Straßenbahn Linie 6 bis zur Haltestelle Blumenthalstraße / Messe Bremen direkt zum Freimarkt fahren. Es gelten vergünstigte Sondertickets - Erwachsene zahlen 3,50 Euro für die Hin- und Rückfahrt, Kinder bis 15 Jahren fahren kostenlos mit. Von anderen P+R-Plätzen empfehlen die Veranstalter das Tagesticket für eine bis fünf Personen. Eine Übersicht der P+R-Plätze gibt es hier, weitere Infos gibt es online und unter der Telefonnummer: 04 21 / 59 60 59.

Mit dem Fahrrad

Wer mit dem Rad kommt, kann die Fahrradparkplätze vor der ÖVB-Arena und der Messe Bremen kostenlos nutzen. Wem ein bewachter Abstellplatz wichtig ist, kann sein Rad bei der Radstation am Hauptbahnhof (Ausgang City) abstellen. Ein Parkplatz kostet für bis zu 24 Stunden 1,50 Euro. Das Fahrradparkhaus am Willy-Brandt-Platz (Ausgang Bürgerweide) bleibt auch in der Freimarktszeit nur für Dauerparker mit einem Monats- oder Jahresabo zugänglich.