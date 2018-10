Der "Musikexpress" bringt sein Publikum schon seit 1969 ordentlich auf Touren. (Vasil Dinev)

Kein Wunder, dass die muskelbepackten Jungs beim Freimarktaufbau ins Schwitzen geraten: Die Arbeit ist immer schwer, aber es kommt selten vor, dass die Sonne Mitte Oktober für T-Shirt-Wetter auf der Bürgerweide sorgt. Das macht manchen Job kompliziert. Rouge Böttger beispielsweise hätte ohne seine gelbe Blendschutzbrille keine Chance, die haushohen Fassadenteile der neuen Megageisterbahn „Dr. Archibald“ mit dem Autokran in Position zu bringen. Einfacher haben es Otfried Hansteins Mitarbeiter, die nur noch letzte Hand anlegen müssen, damit das „Wellenflug“-Kettenkarussell fix und fertig ist.

„Wir waren vorher auf dem Kramermarkt in Oldenburg“, erzählt der Chef. Das Karussellmodell gibt es seit den 1970er-Jahren mit Berg- und Talfahrt-Effekt. „Das ist Nostalgie gepaart mit Technik. Vorher gab es den Original-Wellenflug, den hatte mein Vater gebaut, der stand hier bis 1978.“ Dem aktuellen Modell mit 48 Sitzen fehlt nur noch ein bisschen Dekoration, dann kann der 983. Freimarkt beginnen. Die Fenster des Kassenhäuschens jedenfalls sind – trotz der Sonne – seit Sonnabend blitzblank geputzt.

Etwa 350 Geschäfte werden Ende der Woche auf dem Platz stehen. Manche, wie die Wildwasserbahn, sind bislang erst halb aufgebaut. Auch die Freifall-Türme „Power-Tower“ und „Jules-Verne-Tower“ sind noch nicht fertig. Andere, wie der „Terracotta-Hof“ und der „Pommes Twister“, haben ihre Position an der Einfahrt beim Schlachthof schon eingenommen. Andere, wie der Burgunderbraten- und Champignonstand von Christian Heine, kommen erst, wenn die Großen mit den Rangierarbeiten auf dem Gelände fertig sind: „Dr. Archibald“ beispielsweise wird in 30 Tiefladerfuhren angeliefert.

Montage des Euro Coasters

Kleiner, aber von ebenfalls beeindruckender Dimension, ist die Achterbahn "Euro Coaster", deren lilafarbene, grüne, gelbe und rote Stahlbestandteile von einem 100-Tonnen-Autokran und acht Mann punktgenau manövriert und montiert werden. Donnerstag haben die Arbeiten begonnen. Rund ein Dutzend Lastwagen gehören zum Geschäft. Und eine dieser Sattelzugmaschinen ist am Freitagabend auf der Autobahn 27 in Flammen aufgegangen – der Fahrer blieb unverletzt, seine Fracht, Schienen und Gondeln des "Euro Coaster", nahm keinen Schaden. Lediglich der Lack einiger Absperrgitter ist in Mitleidenschaft gezogen worden.

Nebenan stehen schon der "Bremer Eispalast" und der Autoscooter "Top in", dessen Fahrzeuge für ihren mitunter harten Einsatz gewartet werden. "Jeder ist hier wichtig, vom kleinen Ballonverkäufer bis zur Großachterbahn", sagt Christian Heine, der in Pusdorf aufgewachsen ist. Michael Baier, Chef des "Musikexpress", pflichtet ihm bei: "Familienfreundlichkeit ist ganz wichtig. In München trinken 3,5 Millionen Menschen in den Zelten, aber nur 100 000 fahren Karussell, in Bremen ist das zum Glück umgekehrt.“ Auch wenn es vielleicht nicht ganz so viele wie auf der Wies'n sein werden, die sich auf der Bürgerweide vergnügen.

Der „Musikexpress“ verkörpert selbst etwas Familiäres. „Schon die Großeltern sind damit gefahren“, sagt Baier über seine Berg- und Talbahn, Baujahr 1969. Keine Frage, das Fahrgeschäft hat das Zeug zum Evergreen, wie Riesenrad und Breakdancer. Michael Baier beschäftigt fünf Leute, die ihm helfen. Vor allem stark müssen sie sein. „Die Jungs werden kräftig gemacht durch die gute Küche meiner Frau Christina. Das ist schwere Arbeit“, sagt der Chef mit Blick auf die Eisenkonstruktion unter der bunt glitzernden Oberfläche, in der das Rückgrat und das Herz seiner Maschine verborgen sind.

Viele Kollegen, sagt Heine, seien noch unterwegs und kämen dann von der Cannstatter Wasen in Stuttgart nach Bremen. Michael Baier war zuletzt in Amberg. „Der Termindruck ist groß, wenn man montags noch auf einem Markt ist, dann 600 Kilometer fährt, und Donnerstag geht es schon weiter.“ Zwei Tage dauert der Aufbau, „den Abbau schaffen wir in sechs bis acht Stunden“. Früher, sagt Baier, habe er sein Geschäft 35-mal im Jahr auf- und abgebaut. „Jetzt dauern die Märkte länger.“ Auch das ist familienfreundlich.