Was ist Ihre erste Erinnerung an den Freimarkt?

Klaus Baumgart: Vor langer Zeit, als ich noch in Oldenburg lebte, schätzte ich die bequeme Anreise. Man musste nur in Oldenburg in den Zug einsteigen und am Bremer Hauptbahnhof den Ausgang Richtung Stadthalle nehmen und zack, in einer Minute war ich direkt mitten drin.

Claas Vogt: Ich hatte es noch einfacher. Ich konnte immer direkt aus dem Hotelbett mitten ins Freimarktgetümmel springen und zack, direkt zum Auftritt auf die Bühne ins Festzelt.

Mit welchem Karussell fahren Sie auf jedem Freimarkt?

Baumgart: Am liebsten kaufe ich Lose oder ich „Hau den Lukas“.

Vogt: Autoscooter ist für mich Pflichtprogramm.

Welches Lied oder welchen Geruch verbinden Sie mit dem Freimarkt?

Baumgart: Frisch gebrannte Mandeln und natürlich eine Currywurst im Stehen. Dabei darf „An der Nordseeküste“ nicht fehlen. Wenn dann noch der Duft von Schmalzgebäck

durch meine Nase zieht, ist alles perfekt.

Vogt: Ich liebe die Durchsagen und die Geräusche am Autoscooter und freue mich, wenn ich dann auch mal ein Lied von uns höre. Ich liebe auch den allgemeinen Freimarktgeruch, der sich alle drei Meter verändert. Ich bete immer darum, widerstehen zu können, bis ich mich wieder dabei erwische, am Pommes­stand zu naschen.

Was ist Ihre Lieblingssünde auf dem Freimarkt?

Baumgart: Currywurst mit Pommes rot/weiß mit viel Curry. Einfach nur lecker.

Vogt: Eine Tüte, na gut, zwei Tüten gebrannte Mandeln. Zur Tarnung nehme ich dann noch mal zwei Tüten für meine beiden Töchter nach Hamburg mit.

Was darf für Sie nie auf dem Freimarkt fehlen?

Beide: Natürlich die Schlagerparty mit Klaus & Klaus im Hansezelt.

Was muss ein Freimarkts-Neuling unbedingt machen?

Baumgart: Der sollte sein Auto zu Hause lassen und feiern, bis der Arzt kommt!

Vogt: Zuerst Autoscooter fahren, danach noch mal Autoscooter fahren und dann im Hansezelt abfeiern.

Baumgart: Vorher sollte er noch Lose kaufen.

Was war Ihr größter Fehler?

Beide: Erst haben wir im Hansezelt Bierchen getrunken, dann Schmalzgebackenes und gebrannte Mandeln gegessen, danach noch eine Currywurst mit Pommes und zuletzt sind wir Achterbahn gefahren.

Warum wird es den Freimarkt auch noch in 100 Jahren geben?

Baumgart: Weil es in 100 Jahren auch noch den SV Werder Bremen gibt.

Vogt: ... und weil der Bremer Freimarkt ein Kultfest ist. Ischa Freimaak!

Beschreiben Sie doch mal Ihr Freimarkt-Gefühl.

Baumgart: Ausgelassene Lebensfreude pur.

Vogt: Für mich ist es das pure „FF-Gefühl“: Feste feiern und feste flirten.

Freimarkt ist für mich …

Beide: ... mit dem SV Werder zusammen das Beste, was Bremen zu bieten hat.

Die Fragen stellte Nina Willborn.