Bald ist es wieder soweit und es heißt wieder "Ischa Freimarkt!" (Christian Walter)

Ab Mitte Oktober heißt es wieder "Ischa Freimaak!". Offizieller Beginn ist am 19. Oktober um 18 Uhr auf der Bürgerweide. Zuvor wird auf dem Marktplatz um 16 Uhr der Kleine Freimarkt eröffnet. Erstes Highlight der Freimarktszeit ist das große Höhenfeuerwerk auf der Bürgerweide am Eröffnungstag um 21.45 Uhr.

Wann kann ich hingehen?

Der Freimarkt ist täglich von 13 bis 23 Uhr geöffnet. Freitags und samstags sowie am 30. Oktober können Besucher bis 24 Uhr Karussell fahren und Leckereien essen. Am 31. Oktober, dem neuen gesetzlichen Feiertag (Reformationstag), bleiben die Karussells und Essensbuden geöffnet. Der Kleine Freimarkt und der historische Markt in der Innenstadt sind montags bis samstags von 10 bis 21 Uhr geöffnet, sonntags geht es um 11 Uhr los.

Was ist neu?

Über 300 Schausteller sorgen auf 100.000 Quadratmetern für gute Stimmung und das leibliche Wohl der Besucher. Neben den Klassikern wie Autoscooter oder Schießbuden, gibt es in diesem Jahr gleich vier Neuheiten. Der 2017 gebaute Kettenflieger "Jules Verne Tower" ist das erste Mal auf dem Freimarkt dabei. Mit seinen 80 Metern ist das Karussell der höchste mobile Kettenflieger. Ein guter Blick auf die Bürgerweide ist da garantiert. 32 Personen haben in den 16 Gondeln Platz. Um Mitfahren zu dürfen müssen Kinder sechs Jahre alt und mindestens 110 Zentimeter groß sein.

Ebenfalls das erste Mal auf dem Freimarkt ist die Geisterbahn "Dr. Archibald". Die Geisterbahn wird durch Virtual Reality-Technik unterstützt und soll so ein besonders intensives Fahrerlebnis bieten.

In der 2016 erbauten Achterbahn ‚Drifting Coaster‘ sitzen die Fahrgäste jeweils zu zweit Rücken an Rücken in einer Gondel, die bis zu 60 Stundenkilometer erreichen kann. Das Besondere: Je nach Verlauf der Strecke schwenken die Sitze nach außen. Jede Menge Action können die Besucher in dem Fahrgeschäft "Jekyll & Hyde - Die Verwandlung" erleben. Mit bis zu 130 Stundenkilometern geht es in 42 Meter Höhe. Auf die Passagiere wirkt dabei die Kraft einer Beschleunigung von 4G.

Was ist verboten?

Die Besucher können sechs Eingänge nutzen, um zur Bürgerweide zu gelangen. Sicherheitskräfte führen dort Sichtkontrollen durch. Koffer, große Taschen oder Rucksäcke sollten nicht mitgenommen werden. Strikt verboten sind Waffen, Glasflaschen, Feuerwerkskörper, Fahrräder und Hunde. Vor den Festzelten finden zusätzliche Einlasskontrollen statt.

Wann ist es vorbei?

Der 4. November ist der letzte Tag des Volksfestes. Der Freimarkt wird ab 20.30 Uhr zu Grabe getragen. Mit Rosen nimmt die Trauergesellschaft Abschied vom Freimarkt, um 23 Uhr gehen dann die letzten Lichter aus - bis zum nächsten Jahr.