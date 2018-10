Auch dieses Jahr werden Partyfans im Bayernzelt und in den anderen Locations auf dem Freimarkt feiern. (Frank Thomas Koch)

Schnelle Karusselle, leckeres Essen und eine super Stimmung - der Bremer Freimarkt lässt meist nur wenig Wünsche offen. Auch Partyfans kommen hier auf ihre Kosten. Wir erklären, wo auf und nach dem Freimarkt gefeiert werden kann und was bei der Reservierung beachtet werden muss.

Bayernzelt

Hier eröffnet der Freimarkt offiziell am Freitag, 19. Oktober. Anschließend sorgen die Partyband Bayernmafia und DJ Toddy für gute Stimmung. Frühaufsteher können jeden Freimarktssonntag ab zwölf Uhr mit der Bremer Band Mushroams und DJ Toddy beim Frühschoppen feiern. Getränke werden bereits ab elf Uhr ausgeschenkt. Am 31. Oktober ist Frühschoppen-Spezial angesagt - los geht es um 12 Uhr mit DJ Rottmann, den Grumis und einem Überraschungsgast.

Ein Höhepunkt ist am Samstag, 27. Oktober, die Siegerehrung der schönsten Fußgruppen und Festwagen des Freimarktsumzugs. An den übrigen Tagen startet die Party im Bayernzelt um 17 Uhr, am Freitag und Samstag erst um 18 Uhr. Auf der Bühne stehen die Partybands Bayernmän, Lechis, Grumis und Bayernmafia. Am Montag, 29. Oktober, ist Kindertag mit Schlagersänger Markus Becker.

Wer mit mindestens zehn Personen im Bayernzelt feiern möchte, kann einen Tisch unter reservierung@bayernfesthalle.de reservieren. Wichtig ist: Reservierungen sind nur in Verbindung mit einem Verzehrgutschein möglich. Natürlich können Gäste auch ohne Reservierung ins Festzelt kommen. Eine Sitzplatzgarantie gibt es dann jedoch nicht. An den Abendveranstaltungen können nur Volljährige teilnehmen. Weitere Infos gibt es hier.

Hansezelt

Zu Livemusik feiern die Gäste seit Jahren im Hansezelt. Los geht es täglich bereits am Nachmittag - DJ Björn sorgt für die nötige Musik. Abends erwarten die Besucher regelmäßig Highlights, wie am Montag, 22. Oktober, der Auftritt der Festzelt-Stars Lorenz Büffel, Axel Fischer, Almklausi, Klaus und Klaus, Isi Glück, Honk und Rebel Tell Band. Zwei Tage später heißt es am Mittwoch, 24. Oktober, "Ischa Werder" beim grün-weißen Abend mit Free Steps und DJ Björn.

Am Samstag stehen die Liveacts bereits um 14 Uhr auf der Bühne. So ist am zweiten Freimarktssamstag, 27. Oktober, beispielsweise Ingo ohne Flamingo im Hansezelt. Am Mittwoch, 31. Oktober, tritt Marc Terenzi bei der Lady's Night auf. Jeden Sonntag ab elf Uhr steht im Hansezelt Frühschoppen auf dem Programm. Sitzplätze können reserviert werden unter E-Mail: reservierung(at)hansezelt.de, ein Mindestverzehrgutschein muss erworben werden. Wer möchte, kann auch spontan vorbeikommen. Am Wochenende kann es allerdings zu Wartezeiten kommen. Beim Eintritt gelten die üblichen Jugendschutzbestimmungen.

Almhütte

In der Almhütte wird täglich gefeiert. Immer dabei ist Hofnarr Luigi, der vor allem nachmittags auf der Bühne und im Saal für gute Stimmung sorgt. Ab 18 Uhr stehen Stars der Party- und Schlagerszene auf der Bühne. Dazu gehören die Partybands Alles Roger, Alpenstarkstrom, Promise, Oberallgäuer, Blechblosn und der Partysänger Geri der Klostertaler. An den Wochenenden wird in der Almhütte bereits zu früher Stunde gefeiert. An den Sonntagen steht schon ab elf Uhr Frühschoppen auf dem Programm. Dafür muss reserviert werden. An den Samstagen wird auch schon nachmittags gefeiert, um 13 Uhr geht es los. Am Samstag, 20. Oktober, stehen Alles Roger gemeinsam mit Hofnarr Luigi auf der Bühne. Am darauffolgenden Samstag rocken Alpenstarkstrom die Almhütte. Eine Woche später am Samstag, 3. November, können die Gäste zur Musik der Oberallgäuer feiern.

Reservierungen sind für Gruppen ab fünf Personen möglich, ein Verzehrgutschein muss erworben werden. Wer am Wochenende ohne Reservierung kommt, sollte vorher nachfragen, wie voll es im Zelt ist, raten die Betreiber. Jugendliche ab 16 Jahren dürfen in die Almhütte, wer jünger ist, darf nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person in die Almhütte. Reservierungen sind online unter www.diealmhuette.de und unter der Tel. 07 00 / 42 12 22 22 möglich.

Riverboat

Im Stil eines alten Steamliners und mit aufwändigem Dekor gehört das Riverboat seit Jahren fest zum Bremer Freimarkt. Täglich stehen ab 18 Uhr Bands und Künstler auf der Bühne des Musikzelts. Mit dabei sind Recover, Heartbeats, Chess Live, Double o Soul, Plug & Play Music Company, Wild Boys, Impuls Live, The Tramps und Larry & Handjive. Zwischen 18 und 19 Uhr ist Happy Hour, 0,3 Liter Bier kostet dann die Hälfte. Sonntags gibt es zudem schon nachmittags zwischen 14 und 17 Uhr Livemusik. Gespielt wird Soul, Jazz und entspannte Kaffeehausmusik, perfekt zu Kaffee und Kuchen. Am Sonntag, 4. November, wird im Riverboat um 20.30 Uhr der Freimarkt feierlich zu Grabe getragen.

Der Eintritt ist kostenlos. Reservierungen für die Werktage sind möglich unter Tel. 01 77 / 715 61 24. Grundsätzlich gilt: Wer in einer kleinen Gruppe kommt, findet in der Regel auch einen Platz. Sei es am Stehtisch oder gemeinsam mit anderen Gästen am Tisch.

Brauhaus – die Musikscheune

Rockige Musik ist im Brauhaus-Programm. Schließlich wartet der King des Rock'n'Roll höchstpersönlich am Eingang des Festzeltes. An den Sonntagen steht Frühschoppen an. Beginn ist ab 12 Uhr. Am 21. Oktober lautet das Motto "Country und Western", eine Woche später heißt es "Rock in Tracht". Wer in Tracht kommt, zahlt für jedes Getränk 50 Cent weniger. An den restlichen Tagen wird zu unterschiedlichen Mottos gefeiert. Die DJs legen ab 18 Uhr auf. Am Am "Oldie-Day", 23. Oktober, werden Hits der 60er, 70er und 80er Jahre gespielt, zwei Tage später am Donnerstag können die Besucher zu Latino-Musik, Salsa, Soul, Funk und Reggae feiern. Am Mittwoch, 31. Oktober, heißt es "Back to the Roots!" - um Brauhaus wird gerockt mit Elvis und Hits für "die etwas ältere Generation." Reserviert werden kann unter reservierungen(at)bremer-brauhaus.de. Für Freitag und Samstag sind keine Reservierungen möglich. Ab 20 Uhr dürfen nur Volljährige ins Brauhaus.

Halle 7

Wer nach dem Freimarktsbesuch weiterfeiern möchte, ist in der Halle 7 an der richtigen Adresse. Um 21 Uhr geht es los. Wer dabei sein möchte, muss volljährig sein. Fans von Schlager- und Partymusik kommen hier auf ihre Kosten.

Am Samstag, 20. Oktober, steht der Partysänger Ikke Hüftgold auf der Bühne in der Halle 7. Fans von Mia Julia können die Sängerin am Donnerstag, 25. Oktober, live erleben. Am Dienstag, 30. Oktober, ist Lorenz Büffel zu Gast und am Donnerstag, 1. November, wird Mickie Krause mit seinen Fans in der die Halle 7 rocken. An den Wochenenden stehen die Bremen-Vier-90er-Party (26.Oktober) und die Bremen-Vier-2000er-Party (2. November) auf dem Programm. Am letzten Freimarktssamstag sind auch Die Atzen dabei. Mittwochs und sonntags sind Ruhetage. Der Eintritt kostet sechs Euro, am 22. Oktober, 23. Oktober und 29. Oktober ist der Eintritt frei. Gegen drei Uhr morgens macht die Halle unter der Woche zu, am Wochenende können die Besucher ein bis zwei Stunden länger feiern.