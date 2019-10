Mit dem Actionpass lässt sich auf dem Freimarkt richtig Geld sparen. (Frank Thomas Koch)

Schmalzkuchen essen, im Festzelt feiern und Karussell fahren - auf der Bürgerweide ist während des Freimarktes jede Menge möglich. Bis zum 3. November feiert Bremen seine fünfte Jahreszeit. Der Besuch des Volksfestes kann aber ganz schön teuer werden - mit den Freimarkt-Tickets können Besucher jedoch bis zu 25 Prozent sparen. Wir verlosen zehn Freimarkt-Tickets der Kategorie Action. Der Actionpass enthält neun Gutscheine für Fahrgeschäfte und Vergünstigungen für Essen und Trinken in der Innenstadt.

Schreiben Sie uns bis Sonntag, den 20. Oktober um 23:59 Uhr, eine Mail an gewinnspiele(at)weser-kurier.de.

Die Freimarkt-Tickets können übrigens auch gekauft werden im Kundencenter unseres Pressehauses, in der Tourist-Info der Bremer Touristik-Zentrale in der Langenstraße oder auf dem Infostand des Freimarktes an der Theodor-Heuss-Allee. Die Freimarkt-Tickets gibt es in drei Varianten. Das bereits erwähnte Action-Ticket (30 Euro) für Achterbahnliebhaber, das Kinder-Ticket (22 Euro), das Gutscheine für alle Kinderkarussells auf dem Freimarkt enthält, sowie das Familien-Ticket (24 Euro), das einen Mix an Gutscheinen für Jung und Alt sowie Restaurantgutscheine beinhaltet. (haf/gah)

