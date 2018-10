Die Bayern-Festhalle steht schon an ihrem neuen Platz auf der Bürgerweide. (Christian Walter)

Auf der Bürgerweide erheben sich die ersten Vorboten des nahenden Freimarktes aus dem Kopfsteinpflaster. Die Partyzelte nehmen Gestalt an. Bereits fertig aufgebaut ist die Bayern-Festhalle.

Freunde des bajuwarischen Trink-Brauchtums müssen in diesem Jahr allerdings einen neuen Weg zur blau-weißen Party-Stätte einschlagen. Denn das Bayernzelt steht jetzt nicht mehr am Rand des Freimarkts, sondern näher an der ÖVB-Arena. Dort, wo bisher die Almhütte stand. Und es fällt deutlich kleiner aus als in der Vergangenheit.

Das ist eine Konsequenz aus dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes im Freimarkt-Streit. Wie berichtet, erteilten die Richter der geplanten zweistöckigen Festhalle „Königsalm“ eine Absage und verfügten einen neuen Standort für ein zudem kleineres Bayernzelt mit 1800 statt bisher 2800 Plätzen. Wie diese Version aussieht, können Prä-Freimarkt-Bummler jetzt bereits auf der Bürgerweide in Augenschein nehmen.

Die Almhütte fällt diesmal größer aus. Sie wird zudem am alten Standort des Bayernzelts aufgebaut. (Christian Walter)

Am alten Standort der Bayern-Festhalle sind Krachlederne und Dirndl aber weiterhin willkommen. Dort verwandelt sich die norddeutsche Tiefebene in diesem Jahr in eine Alm. Und wie der beginnende Aufbau zeigt, wird diese diesmal von einer größeren Almhütte gekrönt.

Alles wie gehabt lautet das Motto beim Hansezelt. Es steht wieder an gewohnter Stelle in gewohnter Größe auf dem Freimarkt.