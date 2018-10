Bald ist es wieder soweit und es heißt wieder "Ischa Freimarkt!" (Christian Walter)

Ab Freitag heißt es wieder "Ischa Freimaak!". Offizieller Beginn ist am 19. Oktober um 18 Uhr auf der Bürgerweide. Zuvor wird auf dem Marktplatz um 16 Uhr der Kleine Freimarkt eröffnet. Erstes Highlight der Freimarktszeit ist das große Höhenfeuerwerk auf der Bürgerweide am Eröffnungstag um 21.45 Uhr.

Wann kann ich hingehen? Was ist am Reformationstag?

Der Freimarkt ist täglich von 13 bis 23 Uhr geöffnet. Freitags und samstags sowie am 30. Oktober können Besucher bis 24 Uhr Karussell fahren und Leckereien essen. Am 31. Oktober, dem neuen gesetzlichen Feiertag (Reformationstag), bleiben die Karussells und Essensbuden geöffnet. Der Kleine Freimarkt und der historische Markt in der Innenstadt sind montags bis samstags von 10 bis 21 Uhr geöffnet, sonntags geht es um 11 Uhr los.

Was ist neu?

Über 300 Schausteller sorgen auf 100.000 Quadratmetern für gute Stimmung und das leibliche Wohl der Besucher. Neben den Klassikern wie Autoscooter oder Schießbuden, gibt es in diesem Jahr gleich vier Neuheiten bei den Fahrgeschäften. Der 2017 gebaute Kettenflieger "Jules Verne Tower" ist das erste Mal auf dem Freimarkt dabei. Mit seinen 80 Metern ist das Karussell der höchste mobile Kettenflieger. Ein guter Blick auf die Bürgerweide ist da garantiert. 32 Personen haben in den 16 Gondeln Platz. Um Mitfahren zu dürfen müssen Kinder sechs Jahre alt und mindestens 110 Zentimeter groß sein.

Ebenfalls das erste Mal auf dem Freimarkt ist die Geisterbahn "Dr. Archibald". Die Geisterbahn wird durch Virtual Reality-Technik unterstützt und soll so ein besonders intensives Fahrerlebnis bieten.

In der 2001 erbauten Achterbahn ‚Euro Coaster‘ sitzen die Fahrgäste schwebend in einer Gondel. Jede Menge Action können die Besucher in dem Fahrgeschäft "Jekyll & Hyde - Die Verwandlung" erleben. Mit bis zu 130 Stundenkilometern geht es in 42 Meter Höhe. Auf die Passagiere wirkt dabei die Kraft einer Beschleunigung von 4G. Eine Übersicht aller Karussells und Attraktionen mit Lageplan gibt es hier.

Wo kann ich parken?

Durch die Sperrung des Messeparkhauses und den Wegfall der Parkplätze auf der Bürgerweide stehen nicht viele Parkplätze in der näheren Umgebung des Freimarkts zur Verfügung. In unserem Hinweistext zur Anreise können Sie nachlesen, wie sie am besten zum Freimarkt hinkommen.

Wo gibt es Hilfe?

Für den Ernstfall sind Polizei und Sanitäter vor Ort. Die Erste-Hilfe-Station befindet sich an der Theodor-Heuss-Allee. Zusätzlich laufen Sanitäter über das Volksfest und können helfen. Die Polizei ist ebenfalls präsent. Wie auch schon auf der Osterwiese, werden die Polizisten auch beim Freimarkt Bodycams tragen. Diese sollen anlassbezogen aufzeichnen. Die Polizei hofft so potenzielle Gewalttäter abzuschrecken, da das aufgezeichnete Material in einem Strafverfahren verwendet werden darf. Die Marktwache befindet sich zwischen Parkhaus und Congress Centrum Bremen (CCB), direkt in der Messe Bremen. Die Polizei ist erreichbar unter Tel. (0421) 36214240. Die Wache ist besetzt von Sonntag bis Donnerstag von 13 bis 23:30 und am Freitag und Samstag bis 00:30 Uhr.

Was tun bei Belästigung?

Ein neues Sicherheitsangebot gibt es in diesem Jahr erstmals für Frauen. Wer sich bedroht, belästigt oder aus welchem Grund auch immer unsicher fühlt, kann etwa Mitarbeiter hinter der Theke ansprechen mit der Frage „Ist Luisa hier?“. Auf dem Freimarkt signalisieren „Luisa“-Plakate und Hinweisschilder an den ­Karussells, Gastro-Ständen und auf den Toiletten in den vier großen Festzelten, dass dort das Personal für das Thema sensibilisiert ist, angesprochen werden kann und hilft. „Für viele Frauen ist es einfacher, diese Frage zu stellen als zu sagen, dass sie Hilfe brauchen“, erklärt die Diplom-Psychologin Natalie Haas den Notruf, den es seit November 2016 schon in vielen Bundesländern in Kneipen und Discos gibt.

Wie finde ich meine Sachen wieder?

Wer auf dem Freimarkt etwas verloren hat, sollte zunächst bei den Karussels und Buden nachfragen, ob etwas abgegeben wurde, raten die Organisatoren. Nächster Anlaufpunkt ist die Marktwache - bei der Polizei werden ebenfalls häufig Fundsachen abgegeben. Wer dort kein Glück hatte, kann sich an das Fundamt in der Stresemannstraße 48 wenden. Das Fundamt ist werktags in der Regel von acht bis zwölf Uhr erreichbar. Montags ist es zusätzlich nachmittags von 15 bis 18 Uhr geöffnet, mittwochs ist es geschlossen. Das Fundbüro ist erreichbar unter Tel. (0421) 361-10080, 361-10081 und 361-10079 (Bandansage) oder per E-Mail unter fundsachen(at)ordnungsamt.bremen.de.

Wer in Bus oder Bahn etwas auf dem Weg zum Freimarkt verloren hat, könnte im BSAG-Fundbüro Glück haben. Das Fundbüro in der Gröpelinger Heerstraße 302 ist montags und donnerstags zwischen 13:30 und 17:30 Uhr geöffnet und dienstags und mittwochs von neun bis zwölf Uhr. Es ist erreichbar unter Tel. 0421- 559 67979.

Was ist verboten?

Die Besucher können sechs Eingänge nutzen, um zur Bürgerweide zu gelangen. Sicherheitskräfte führen dort Sichtkontrollen durch. Koffer, große Taschen oder Rucksäcke sollten nicht mitgenommen werden. Strikt verboten sind Waffen, Glasflaschen, Feuerwerkskörper, Fahrräder und Hunde. Zuwiderhandlung können mit einem Bußgeld von bis zu 2500 Euro bestraft werden. Verboten ist auch das Tragen von Kleidung, die mit Abzeichen und Emblemen der Motorradgruppierungen Hells Angels, Mongols oder Bandidos versehen ist. Außerdem dürfen keine Drohnen oder Modellflugzeuge das Gelände überfliegen. Vor den Festzelten finden zudem zusätzliche Einlasskontrollen statt.

Wer wird Miss Freimarkt?

Gute Laune verbreiten, Karussel fahren und den Freimarkt repräsentieren - Miss Freimarkt hat viele Aufgaben. Am 19. Oktober wird sie bei der Eröffnungsfeier im Bayernzelt offiziell gekürt.

Wo gibt es Livebilder?

Während der Freimarktszeit nimmt eine Webcam alle 30 Sekunden ein Livebild auf. Das Ganze ist dann hier zu sehen.

Wann ist es vorbei?

Der 4. November ist der letzte Tag des Volksfestes. Der Freimarkt wird ab 20.30 Uhr zu Grabe getragen. Mit Rosen nimmt die Trauergesellschaft Abschied vom Freimarkt, um 23 Uhr gehen dann die letzten Lichter aus - bis zum nächsten Jahr.