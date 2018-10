Der Freimarkt ist für Marion Ramien nicht unbedingt etwas, das sein muss, aber ruhig sein darf. (Christina Kuhaupt)

Was ist Ihre erste Erinnerung an den Freimarkt?

Marion Ramien: Das war ganz nett, als Kind bin ich mit meinen älteren Schwestern oder einer von ihnen über den Freimarkt gegangen, weil es Zuckerwatte gab.

Mit welchem Karussell fahren Sie auf jedem Freimarkt?

Jetzt nicht mehr, schon vom Alter her. Früher war das Kettenkarussell mein Favorit. Das letzte Mal bin ich im „Commander“ gewesen mit meinem Sohn. Danach war der Freimarkt für mich gelaufen.

Welches Lied, welche Musik, welches Geräusch,welchen Geruch verbinden Sie mit dem Freimarkt?

Also ein Lied kann ich Ihnen nicht sagen, aber Geruch ist klar: Gebrannte Mandeln. Ich wohne hier oben drüber, das geht bis in die Küche, bis in den Keller – und es ist lecker. Den Geruch finde ich gut!

Was ist Ihre Lieblingssünde auf dem Freimarkt?

Zu fett essen. Dass ich dann irgendwo Schmalzkuchen esse und vielleicht noch so‘n gebackenen Fisch und so was, das ist mir eigentlich zu fettig - und vielleicht auch noch zu viel trinke (lacht) – vielleicht ein Glas Wein.

Was darf für Sie nie auf dem Freimarkt fehlen?

Na, eben das, was ich gesagt hab: Schmalzkuchen, Mandeln, das, was man isst und trinkt.

Was muss ein Freimarkt-Neuling unbedingt machen?

Muss der ins Bayernzelt? Doch ja, eigentlich schon, er muss!

Was würden Sie nie auf dem Freimarkt machen? Was war Ihr größter Fehler?

Für mich waren keine dabei. Ich hab keine gemacht, wüsste ich nicht (lacht). Vielleicht die „Commander“-Fahrt, also ich würde nicht gerne „Wilde Maus“ fahren oder sonst so was wie diese über Kopf stehenden Karussells.

Warum wird es den Freimarkt auch noch in 100 Jahren geben?

Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht noch hundert Jahre geht, weil der Zeitgeist sich so ändert, dass es ganz was anderes sein muss. Und wenn doch, dann ist es so, weil es eigentlich immer so Tradition ist und dazu gehört, wie anderes auch.

Beschreiben Sie Ihr typisches Freimarkt-Gefühl.

Jaaa... Da ich hier Anwohnerin bin, ist es so, dass ich bis spät abends, nachts noch, Musik höre und das Riesenrad sich dreht und wenn man auf den Freimarkt geht, sind da diese bunten Lichter und irgendwie kriegt man schon so‘n Gefühl von: Ach ist ja doch ganz nett.

Freimarkt ist für mich…

Nicht unbedingt etwas, das sein muss, aber ruhig sein darf – also für mich.