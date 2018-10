Der Freimarktsumzug läuft. (Olga Gala)

Der 51. Bremer Freimarktsumzug zieht diesen Samstag von der Neustadt durch die Bremer Innenstadt. Los geht es um 10 Uhr in der Neustadt. Den Anfang bilden die Gruppen Samba St. Olof und der Reiterfanfarencorps Visbek e.V.. An dritter Stelle fährt die Kutsche mit Miss Freimarkt Annika Fuhrmann. Über die Bürgermeister-Smidt-Brücke geht es in Richtung Marktplatz. Gegen 11 Uhr wird die bunte Truppe dort ankommen.

Am Marktplatz startet auch unser Livestream - seien Sie dabei, wenn die Kinder Bonschen sammeln und bunten Wagen und fröhlich kostümierten Gruppen an der Jury vorbeiziehen.

Vom Marktplatz geht es über den Schüsselkorb, die Sögestraße und den Herdenstorsteinweg zum Bahnhofsplatz. Auf der Bürgerweide wird es um 14.30 Uhr nochmal spannend: Die besten Laufgruppen und die schönsten Festwagen werden von einer Jury ausgezeichnet. (gah)