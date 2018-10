Martin Günthner (SPD) führt als Senator seit acht Jahren das Wirtschaftsressort. (INGO WAGNER)

Was ist Ihre erste Erinnerung an den Freimarkt?

Martin Günthner: Auch als Bremerhavener gehört der Freimarkt natürlich ebenso zu meiner Kindheit, wie das bei allen gebürtigen Bremerinnen und Bremern der Fall ist. Besonders beeindruckt haben mich als kleiner Junge die großen Karussells und die vielen bunten Lichter, wenn es abends bereits dunkel geworden war. Den Duft von gebrannten Mandeln liebe ich bis heute.

Das Karussellfahren übernehmen mittlerweile meine Kinder. Hoch im Kurs steht da auf jeden Fall der Happy Sailor.

Wenn ich darüber nachdenke, habe ich sofort die Loseverkäufer mit ihrem „Gewinne! Gewinne!“ im Ohr. Als Kind war ich immer sehr beeindruckt davon, wie schnell sie ihre Ankündigungen runtergerattert haben.

Einer deftigen Bratwurst, einem ordentlichen Fischbrötchen oder süßen Leckereien kann ich nicht widerstehen. Aber das sind in meinen Augen während der Freimarktszeit eigentlich keine Sünden, sondern sie gehören untrennbar dazu.

Das kann ich auch nach so vielen Jahren nicht genau sagen. Der Freimarkt besteht aus so vielen tollen Attraktionen. Zusammen mit dem Trubel, den Gerüchen und den begeisterten kleinen und großen Besuchern wird so immer wieder ein unvergessliches Erlebnis daraus.

Ganz klar: Er muss die Aussicht auf Freimarkt und Stadt vom Riesenrad aus genießen!

Als Kind habe ich einmal zu viele Süßigkeiten durcheinander gegessen, sodass mir ganz schlecht wurde. Fahrgeschäfte waren dann an diesem Tag leider tabu.

Der Freimarkt ist seit fast 1000 Jahren eine Institution im Norden. Da brauchen wir uns über 100 weitere Jahre keine Gedanken zu machen. Wir wollen den Freimarkt mit seinen vielen Traditionen erhalten, aber auch in Zukunft schauen, was noch besser werden kann.

Gute Laune, wenn das Bremer Wetter mitspielt.

… wenn meine Kinder beim Rundgang über den Markt leuchtende Augen bekommen.

Zur Person

Martin Günthner (42)

Als Wirtschaftssenator ist Günthner (SPD) der politische Chef des Freimarkts. In diesem Job löste er vor einem Jahr Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) ab, weil sich Zuständigkeiten der Ressorts änderten.