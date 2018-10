Peter Buchholz ist seit 38 Jahren Boss der Raupenbahn, die der Veteran unter den Freimarkt-Fahrgeschäften ist. Neun Umdrehungen pro Minute schafft die 1926 gebaute Maschine – meistens läuft sie gedrosselt. (Christina Kuhaupt)

Respekt, das ist richtig schön!“ Marcel und Martin sind begeistert von der Fahrt in der Raupenbahn, dem Veteran unter den Freimarkt-Fahrgeschäften. Die jungen Männer sind vom Fach, sie arbeiten beim Musikexpress, dem technischen Nachfolger der Raupe – beide zählen zur Gattung der Berg-und-Talbahnen. Peter Buchholz, der seit 38 Jahren das große Rad dreht, mit dem beschleunigt und gebremst wird, freut sich über die rückhaltlose Anerkennung: „Respekt für die Jugend“, entgegnet er den Männern vom Musikexpress, der immerhin auch schon 49 Jahre alt ist. Er nickt den beiden zu und streckt gleichzeitig den Arm in Richtung Schaltpult aus, um das karusselltypische Biep-Biep-Geräusch auszulösen. „Signal“ steht neben dem Knopf, er hätte ihn auch ohne hinzusehen getroffen.

Treffen ist ein wichtiges Stichwort, wenn es um die Raupenbahn geht – zielgenau und pfeilgerade haben ungezählte Paare in der Raupe zueinandergefunden, seit die Maschine 1926 in Betrieb ging. Neben dem Brems- und Beschleunigungsrad ist ein meterlanger Stellhebel von zentraler Bedeutung: „Der ist zum Tuchzumachen“, erklärt Buchholz die Stange, die aussieht, wie die sprichwörtliche Karussellbremse, in Wirklichkeit aber hilft, ein wenig die Stimmung zu lösen: „Knutschen unterm Verdeck, das ist es, was die Raupenbahn ausmacht.“ Peter Buchholz schließt mit einem Handgriff die grüne Kuppel über seinen Passagieren. Wie in einem Wurm winden sich die Passagiere darin im Kreis. Die Kinder aus der Gruppe, die die Chaisen für ein Runde belegt hat, finden die überraschende Verdunklung vor allem lustig.

„Wir haben ein breit gefächertes Publikum, von ganz klein bis ganz alt“, sagt der 56-jährige Chef. „Diese Bahn hat natürlich ihren Charme.“ Viele Leute haben schöne Erinnerungen an die Raupe, „und viele alte Leute, die mitfahren, schwelgen in der Vergangenheit“. Peter Buchholz sieht das, sofern das Verdeck offen ist. „Ich beobachte mein Publikum, gucke: Wie sind die drauf?“ Das ist wichtig, denn auch wenn der Musikexpress und andere Bahnen viel schneller sind: Neun Umdrehungen in der Minute schafft auch die Raupe. „Es sieht langsamer aus, als es ist, weil der Durchmesser mit 22 Metern größer ist“, erklärt der Mann am Stellrad. Für Kinder und ältere Fahrgäste lässt er es gemächlicher angehen.

Zum "Tuchzumachen" wird ein langer Hebel betätigt: Die Raupe verwandelt sich zur Diskretionszone des Freimarkts. (Christina Kuhaupt)

5000 Schallplatten liefern die Hintergrundmusik

Es gibt noch etwas, das die Raupenbahn ausmacht – und ebenfalls rotiert: Neben der übersichtlichen Zahl an Hebeln bedient Peter Buchholz auch CD-Spieler und vor allem zwei Plattenteller – die viel schneller sind als sich die schicken blau-weißen Chaisen mit den roten Polstern und Krönchen auf der Flanke um den zentralen Antriebsmotor drehen. Eines der vielen Hinweisschilder – unter anderem: „Küssen erlaubt“ – lädt die Fahrgäste ein, sich beim „Wunschkonzert“ ihre ganz persönliche Begleitmusik auszusuchen. Mindestens 5000 Schallplatten stehen in der Kabine des Raupenbahnfahrers. „Das Fünffache habe ich zu Hause in Oberhausen“, schätzt Buchholz. Es komme häufiger vor, dass Fahrgäste ihm ihre Plattensammlungen anböten. „Das nehme ich sehr gerne an.“

Zigaretten- und Seifenwerbung ist auf die Bahn aufgemalt, aber auch Porträts von Größen des Swing und des Rock 'n‘ Roll. „Viele Leute verbinden mit der Raupenbahn die 50er-Jahre, das ist nun mal so. Wir werden oft angefragt als Kulisse für 50er- und 60er-Jahre-Fotoshootings.“ Für historische Jahrmärkte gibt es eine werbefrei bemalte Leinwand-Wechselfront, die die historische Anmutung der Maschine zur Geltung bringt.

Chefin Stefanie Buchholz (Mitte) mit Schwiegertochter Charlene an der Kasse und Sohn Fredy an den Schalthebeln. (Christina Kuhaupt)

Die „größte noch reisende Originalraupenbahn“ von Peter und Stefanie Buchholz wurde in der Weimarer Zeit bei der Firma Bothmann in Gotha gebaut. „In der außergewöhnlichen Größe entstanden nur vier Exemplare.“ 24 Chaisen, benannt nach der Kutsche mit Verdeck, bieten bis zu 96 Personen Platz. Es gibt noch eine zweite Raupenbahn, die 1947 gebaut wurde und mit 16 Metern viel kleiner ist. Sie stammt aus Köln. „Wir haben sie selbst restauriert.“

Als der Großvater von Stefanie Buchholz die Raupenbahn kaufte, war sie schon alt, jetzt ist sie knapp 70 Jahre in Familienbesitz. Peter Buchholz ist zuversichtlich, dass es eine vierte Generation von Raupenbahnbetreibern in der Familie geben wird: „Meine Kinder wollen es wahrscheinlich machen“ sagt er. Im Notfall ließe sich vielleicht eine Generation überspringen: Der Chef ist erst 56, und die fünfte Generation steht bereit. „Wesley heißt der Jüngste, er ist gerade drei Wochen alt.“ Vielleicht wird auch er mal Bahnboss – aber noch ist er zu jung, um Raupe zu fahren. Wer jünger als acht Jahre ist, braucht erwachsene Begleitung. Und: „Betrunkene Personen dürfen hier nicht teilnehmen.“

Viele Fahrgäste sind Paare oder werden es noch. „Erster Kuss, Verlobung, Hochzeit – man hört viele schöne Geschichten hier. Natürlich weiß man nicht, ob das immer gehalten hat, was in der Raupenbahn begann“, sagt Buchholz und unterbricht „Love is in the Air“ mit einem Biep-Biep. „Bei der Düsseldorfer Rheinkirmes hat jemand seiner Frau bei uns über Mikrofon einen Heiratsantrag gemacht“, erzählt Peter Buchholz. „Das passiert oft hier, dass es emotional wird.“