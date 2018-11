Hendrick Robbers sieht als frisch gebackener Marktmeister den Freimarkt jetzt mit anderen Augen. (Frank Thomas Koch)

Normalerweise ist der Präsenzdienst auf dem Freimarkt zu zweit unterwegs. In zwei Schichten bahnen sich die Behördenmitarbeiter einen Weg durch die Menge. Und haben dabei Dinge im Blick, auf die sonst kein Mensch achten würde: ob der Strom der Besucher in Bewegung bleibt, ob sich die Schausteller an die Auflagen halten, wie die Sicherheitsdienste der Festzelte agieren.

Doch dieser Tage ist noch ein Dritter dabei. Ein schlaksiger Mann, der seine beiden Kollegen um einiges überragt. Hendrick Robbers lautet seine Name. Als frisch gebackener Marktmeister sieht auch er den Freimarkt jetzt mit anderen Augen. Angefangen hat der 32-Jährige am 1. Oktober – mithin zu einem Zeitpunkt, als der Freimarkt schon längst geplant war.

So gesehen ein eher ungünstiger Termin, doch andererseits kann Robbers auf diese Weise gleich ein bisschen Freimarktluft schnuppern. Wobei dem gebürtigen Oldenburger die fünfte Bremer Jahreszeit natürlich nicht fremd ist. Er sei schon immer sehr nach Bremen orientiert gewesen, sagt der Familienvater. „Da ist es schön, jetzt auch hier zu arbeiten.“ Nur eine Bleibe hat sich in Bremen noch nicht gefunden, aber das soll sich bald ändern.

Bei seinen Vorgängern hat sich das Karussell schneller gedreht als gedacht. Nur kurzzeitig hatte Raimund Klug das Sagen, dann wechselte er ins Bauressort. Auch seine Nachfolgerin Mareike Bartels war nicht länger als zwei Jahre am Ruder. „Sie hat ihren Job toll gemacht, ist aber jetzt in Elternzeit“, sagt Tim Cordßen, Sprecher des Wirtschaftsressorts, das seit 2017 für Marktangelegenheiten verantwortlich zeichnet.

Darum nun also schon wieder ein neues Gesicht. Robbers hat Verwaltungsmanagement studiert. Bislang war er im Jobcenter des Landkreises Ammerland für die Beratung von Unternehmen zuständig. Das sei „ähnlich gewesen wie das, was ich jetzt mache“, sagt er. „Es ist nur alles ein bisschen größer.“

Das kann man wohl sagen. Rund vier Millionen Besucher lockt der Freimarkt jedes Jahr an, 320 Schausteller haben sich diesmal auf der Bürgerweide breit gemacht. Für die Organisatoren ist das Volksfest immer wieder eine enorme Herausforderung. Schon lange im Voraus beginnen die Planungen, müssen die Anmeldungen gesichtet und die Plätze vergeben werden.

Ein Klassiker der mobilen Gastronomie

„Da muss man sich dann fragen: Wo passt ein 80-Meter-Kettenkarussell am besten hin?“, sagt Marita Wessel-Niepel, Chefin der Abteilung Markt- und Gewerbeangelegenheiten. Merke: Kein Freimarkt ist wie der andere, stets durchbrechen neue Wünsche und Bedingungen die Routine. Oft genug auch dann, wenn keiner mehr damit rechnet.

Schon angemeldet war das „Schwarzwald Christel“, ein Klassiker der mobilen Gastronomie. Doch das Geschäft wurde kurzfristig nach Frankreich verkauft, deshalb musste schleunigst umdisponiert werden. Nun nimmt die „Kajüte“ aus Hamburg den Platz des Schwarzwald Christels am Klangbogen ein – genau in der Einfallsschneise des Freimarkts.

„Früher standen die ganz hinten“, sagt Wessel-Niepel. „Der Betreiber freut sich jetzt natürlich über diesen Superplatz.“ Und scheint auch ordentlich Kasse zu machen. Als Robbers mit seiner Vorgesetzten die Kajüte entert, ist kein Platz mehr frei in der Partylounge mit dem maritimen Flair. Wessel-Niepel registriert es mit Genugtuung. „Wir wollen ja schließlich, dass die Schausteller gute Geschäfte machen.“

Nicht sonderlich gern hört die Abteilungsleiterin den gängigen Begriff „Marktmeister“. Zu altbacksch klingt der in ihren Ohren, zumal damit die technischen Facetten des Aufgabengebiets auch nicht erfasst würden. „Marktmeister heißt es ja nur im Volksmund“, sagt sie. Korrekt müsste vom Referatsleiter Marktanlegenheiten die Rede sein, eine allerdings ziemlich sperrige Berufsbezeichnung.

Als solcher ist Robbers keineswegs nur mit dem Freimarkt betraut. In seine Zuständigkeit fallen auch der Weihnachtsmarkt und die Osterwiese. Mit mehr als 150 Veranstaltungen pro Jahr müssen sich der Neu-Bremer und sein Team befassen. Immerhin, fürs Erste sind die ganz großen Pflöcke eingeschlagen. Die Einführung des neuen Sicherheitskonzepts vor zwei Jahren war eine entscheidende Zäsur, nun gibt es nur noch sechs bewachte Eingänge, ein von der Stadt engagierter privater Sicherheitsdienst unterstützt die Polizei bei ihrer Arbeit.

Knapp 80 Wachleute sorgen in Stoßzeiten für Ruhe und Ordnung. Die Einsatzzentrale befindet sich in einem Container auf dem Freimarktgelände, hier laufen die Fäden zusammen. Geht im Falle eines Diebstahls eine Personenbeschreibung ein, hat der Übeltäter kaum eine Chance unerkannt zu entkommen. „Derjenige muss immer an einem Ordner vorbei“, sagt der Einsatzleiter.

"Es muss Platz geben für die Entfluchtung"

Denn nicht nur die Eingänge, auch die Notausgänge sind bewacht. Genauso wichtig ist das „Crowd-Management“, der Umgang mit Menschenansammlungen. Kommt es zu einem wie auch immer gearteten Notfall, müssen Fluchtwege frei sein. „Es muss Platz geben für die Entfluchtung“, sagt Wessel-Niepel. Behördendeutsch kann so schön sein.

Ziemlich genau 2,3 Kilometer muss der Präsenzdienst pro Runde zurücklegen, Wessel-Niepel drückt auf die Tube. Der nächste Termin steht an, es geht zum Bayernzelt. Den Aufgang zur Galerie versperren zwei private Wachleute. Schon ziemlich routiniert zückt Robbers seinen Ausweis und siehe da, der grimmige Wachmann gibt sogleich den Weg frei.

Oben wartet schon im Trachtenlook der Betreiber des Bayernzelts, Jan Patrick Wolters. Vom Ärger um Platz und Größe des Festzelts ist im Gespräch mit Robbers und den beiden anderen Präsenzgängern vom Wirtschaftsressort nichts zu spüren, jovial gibt Wolters Auskunft über den Stand der Dinge. Die Botschaft: alles gut, alles im Griff.

Die Galerie des Bayernzelts kann maximal 330 Personen verkraften. So viele sind zu dieser relativ frühen Abendstunde aber nicht anwesend, nur dann und wann lässt sich ein fröhlicher Gast blicken. Dafür steht am Geländer ein gutes Dutzend Polizisten mit gelben Warnwesten. „Von hier oben haben wir einen optimalen Überblick“, erklärt Uwe Garlichs, der Einsatzleiter der Freimarktswache.

Erfahrungsgemäß kommt es im Umfeld der vier Festzelte eher zu Ärger als anderswo. Vorzugsweise zu vorgerückter Abendstunde durch angetrunkene Besucher mit bedenklichen Umgangsformen. So wie am Tag zuvor, als eine Gruppe alkoholisierter Skandinavier zu randalieren anfing. „Einer von denen ist auch in der Zelle gelandet“, sagt Garlichs achselzuckend. Freimarktroutine eben.

Von der Galerie nimmt Robbers die Warteschlange ins Visier. Die hat mittlerweile eine beeindruckende Länge erreicht, doch es ist alles ruhig, geduldig warten die Festzeltbesucher in spe darauf, eingelassen zu werden. Denn das Bayernzelt hat nur eine begrenzte Kapazität, mehr als 1800 Besucher dürfen nicht hinein. Darüber wacht der Sicherheitsdienst, den der Betreiber engagiert hat – laut Vorschrift auch engagieren musste.

"Die haben keine Genehmigung"

Für den Präsenzdienst gibt es aber auch noch einen anderen Aspekt. Die Warteschlange soll sich nicht irgendwie schlängeln, sondern an den Außenbereich der extrabreit gehaltenen Kurve schmiegen, damit der Strom der Menschenmassen nicht ins Stocken kommt. „Wir sind immer zufrieden, wenn es sich bewegt“, sagt Wessel-Niepel.

Als es weitergeht, zeigt sie auf ein Pärchen in der Schlange. „Die haben Biergläser aus dem Zelt in der Hand, das geht eigentlich nicht.“ Soll heißen: Dem Sicherheitsdienst des Bayernzelts müsste Bescheid gegeben werden. Eine Ansage auch für Robbers. Biergläser to go sind sozusagen ein No-Go, die könnten schließlich unsachgemäße Verwendung finden.

Doch Wessel-Niepel winkt ab, für diesen Abend will sie fünfe gerade sein lassen, die friedliche Stimmung nicht ohne Not trüben. Fünfzig Meter weiter kennt sie dann aber keine Gnade. Zwei junge Frauen bieten Ballons mit integrierten LED-Lichterketten an, der letzte Schrei auf dem Markt der Glitzerware. „Da müssen wir einschreiten“, sagt sie, „die haben keine Genehmigung“. Robbers zückt abermals seinen Ausweis und erklärt den Damen die Situation. „Das ist ein Gebot der Fairness gegenüber den Ballonverkäufern, die Gebühren zahlen“, sagt Wessel-Niepel.