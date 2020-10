Freizeitpark statt Freimarkt: In abgespeckter Form, dafür aber für einen Monat, geht es ab dem 2. Oktober auf der Bürgerweide rund. (Christina Kuhaupt)

Der Freipark als Freimarktalternative mit Hygienekonzept könnte nicht wie geplant am Freitag eröffnen. Das hat Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) am Mittwochabend bei "Buten un Binnen" gesagt. Grund dafür sind die Zahlen zu den Neuinfektionen, die dem Gesundheitsamt vorliegen. Am Mittwoch habe Bremen die Schwelle von 35 Infizierten pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen übertroffen, 36 Neuinfektionen wurden gemeldet. Auch das Spiel Werder Bremens gegen Arminia Bielefeld am Sonnabend könnte aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens ohne Zuschauer stattfinden.

Auch am Donnerstag wird Bremen Bernhard zufolge die Schwelle "mit hoher Wahrscheinlichkeit" überschreiten. Das Ressort wolle im Laufe des Tages entscheiden, wie das Fußballspiel und der Freipark stattfinden können oder ob die Teilnehmerzahl des Jahrmarktes gesenkt oder der Start gar verschoben werden muss. Werder bereite vorerst ein Spiel mit Zuschauern vor, sagte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann am Mittwoch. Geplant sind, dass 8500 Zuschauer kommen dürfen.