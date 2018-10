Bremen. In weniger als einer Woche ist es so weit: Am Freitag wird der Freimarkt eröffnet. Zum 983. Mal heißt es dann: „Ischa Freimaak!“ Die Veranstalter erwarten erneut um die vier Millionen Besucher, die Karussell fahren, Zuckerwatte zupfen oder gemütliche Abende in den Festzelten verbringen. Mit dem höchsten mobilen Kettenflieger „Jules Verne Tower“, der Geisterbahn „Dr. Archibald“, der Achterbahn „Euro Coaster“ und dem Action-Karussell „Jekyll & Hyde“ gibt es in diesem Jahr gleich vier neue Fahrgeschäfte.

Fast so traditionell wie der Freimarkt selbst sind auch die Empfänge. Am Dienstag, 23. Oktober lädt etwa der WESER-KURIER zu seiner Festveranstaltung in die Hansekogge beim Hansezelt ein. Persönlichkeiten aus Politik, Sport, Wirtschaft, Kultur und anderen Bereichen treffen dort aufeinander, um in entspannter Atmosphäre einen stimmungsvollen Abend zu erleben.

Die Leserinnen und Leser des WESER-KURIER haben in diesem Jahr erneut die Möglichkeit, an diesem exklusiven Abend dabei zu sein. Verlost werden fünf mal zwei Plätze auf der Gästeliste des WESER-KURIER-Freimarktempfangs. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, die Veranstaltung startet eine halbe Stunde später. Speisen und Getränke sind frei.

Rufen Sie, liebe Leserinnen und Leser, einfach am Sonnabend, 13. Oktober, unter Telefon 0 13 79 /60 44 46 (*50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunktarife sind deutlich teurer) an und hinterlassen Sie Namen, Anschrift und Telefonnummer. Unter allen Anrufern werden die Gewinner per Zufallsprinzip ermittelt. Die Gewinner werden dann am Montag, 15. Oktober, von uns benachrichtigt.