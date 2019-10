Der Aufbau der Königsalm auf der Bürgerweide ist bereits weit vorangeschritten. (Niklas Johannson)

Feier-Fans können sich auf eine neue Party-Location auf dem Bremer Freimarkt freuen: die Königsalm. "Ischa Freimaak" heißt es zwar erst in knapp zwei Monaten, der Aufbau der zweistöckigen Festhalle auf der Bürgerweide ist aber schon in vollem Gange. Trudi Renoldi, die Mutter der Betreiberin Nina Renoldi, bestätigte auf Nachfrage: "Es steht fest, dass die Königsalm in diesem Jahr auf dem Freimarkt eröffnet wird. Wir bauen ja bereits."

Rückblick: Eigentlich sollte die opulente und luxuriöse Festhalle bereits im vergangenen Jahr ihre Türen während der fünften Bremer Jahreszeit öffnen. Die Bodenplatten lagen bereits auf dem Pflaster der Bürgerweide, als das Oberverwaltungsgericht die Pläne durchkreuzte. Grund: Bei der Königsalm hatten sich Betreiber und Stadt auf einen Kniff verständigt. Sie wollten das neue Angebot als lediglich größere Variante der Almhütte, die ebenfalls von den Renoldis jedes Jahr auf dem Freimarkt bewirtschaftet wird, bewerben. Für die Almhütte gab es im Gegensatz zur Königsalm auch eine fristgerechte Bewerbung. Doch der Plan ging aufgrund der unterschiedlichen Bauweise nicht auf. Trudi Renoldi erklärte heute: "Dieses Mal haben wir uns explizit mit dem Namen Königsalm beworben."

Probleme wird es in diesem Jahre keine geben, sagt Kai Stührenberg, Pressesprecher des Freimarkts: "Die Königsalm, die von der Nina Renoldi GmbH & Co KG betrieben wird, ist ein äußerst attraktives Großzelt in massiver Holzbauweise, das auf dem Freimarkt 2019 tatsächlich erstmalig auf einem Volksfest aufgebaut wird." Besonders von der hochwertigen Innenausstattung und der attraktiven Außengestaltung versprechen sich die Organisatoren positive Resonanz. "Die Königsalm bietet attraktive Eventbereiche: elegant bis zünftig, auf allen individuellen Wünsche zugeschnitten – vom Festbereich über intime Boxen bis hin zur Bar mit Clubcharakter", erläutert Stührenberg. Auf 40 mal 40 Metern finden dann rund 1800 Menschen Platz zum Feiern.

Die Königsalm in ihrer ganzen Pracht: Zwei Stockwerke, Schnitzereien überall und anders möbliert, als man es sonst von Bierzelten kennt. (Oliver Windus)

Ungewöhnlich ist der frühe Aufbau, der bereits zwei Monate vor dem Veranstaltungsbeginn auf Hochtouren läuft: "Wir haben eine Sondergenehmigung bekommen, weil es die Premiere ist und wir etwas mehr Zeit für das Feintuning benötigen", erläutert Trudi Renoldi und ergänzt: "Wir sind sehr dankbar, dass uns die Messe diese Genehmigung erteilt hat." Der Zeltaufbau sei "recht komplex", so Freimarkt-Sprecher Stührenberg. "Der Aufbau erfolgt in Absprache mit der M3B GmbH schon im August, damit die Arbeiten bis zum Beginn der Hanselife Bremen im September soweit fortgeschritten sind, dass während dieser Messe keine Aufbauarbeiten mehr stattfinden müssen."

Wenn der Freimarkt am 18. Oktober beginnt, können sich die Besucher also wieder auf drei Festzelte freuen. Königsalm, Bayernzelt und Hansezelt. Fehlen wird dann die Almhütte, die durch die Königsalm ersetzt wird. "Sie ist die große Schwester der Almhütte. Wir planen auch in den kommenden Jahren mit der Königsalm auf dem Freimarkt", so Trudi Renoldi, "und hoffen, dass die Gäste genauso begeistert sind, wie wir es erwarten."