Mickie Krause tritt während des Bremer Freimarkts in der Halle 7 auf. (Hendrik Schmidt/dpa)

Der Herbst hält Einzug in Bremen und die ersten Vorzeichen des Freimarkts kündigen sich an: Die Königsalm steht schon seit Mitte August auf der Bürgerweide und nun ist auch klar, welche Künstler in diesem Jahr in der Halle 7 auftreten werden. Erneut mit dabei ist Mickie Krause. Mit Hits wie "Schatzi, schenk mir ein Foto" oder "Geh mal Bier hol'n" hat der Schlagersänger sich seit mehr als zehn Jahren eine riesige Fangemeinde ersungen - vorwiegend auf Mallorca. Sängerin Mia Julia, die sich musikalisch ebenfalls auf der spanischen Partyinsel einen Namen gemacht hat, steht bei der diesjährigen Partyreihe des Freimarkts ebenfalls auf der Bühne. Sicher sehr zur Freude ihrer Bremer Fans, denn eigentlich sollte die 32-Jährige bereits im Juli bei Bremen Olé auf der Bühne stehen. Der Gig wurde jedoch kurzfristig abgesagt, da der Flieger der Künstlerin aufgrund eines Unwetters nicht in Bremen landete. Als weiterer Höhepunkt ist der Auftritt der Partyband "Die Atzen" angekündigt, die ebenfalls schon häufiger bei der Partyreihe in der Halle 7 zu sehen waren.

Das Programm in der Übersicht:

18. Oktober: 80er-Party mit Livemusik von "Milli Vanilli Expreience"

19. Oktober: Tobee

21. Oktober: Studentennacht mit DJ Toddy & Jamie Loca

23. Oktober: Party Yo I Love Oldschool

24. Oktober: Mia Julia

25. Oktober: 90er-Party mit Fun Factory

26. Oktober: Honk

28. Oktober: Gastronacht mit Mark Bale

30. Oktober: Bremens größte Halloween Party

31. Oktober: Mickie Krause

1. November: 200er-Party mit Die Atzen

2. November: Ingo ohne Flamingo

Dienstags und sonntags wird in diesem Jahr in der Halle 7 kein Programm angeboten. An den restlichen Tagen beginnen die Partys ab 21 Uhr, Ende ist wochentags gegen 3 Uhr, an den Wochenenden wird bis circa 5 Uhr gefeiert. Der Eintritt kostet 7 Euro. Der Eintritt für die Studenten- und Gastronacht ist frei. (haf)