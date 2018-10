Dieses Jahr wird es wieder bunt und fröhlich auf Bremens Straßen während des Freimarktumzugs. (Roland Scheitz)

Bunt geschmückte Wagen, verkleidete Menschen in phantasievollen Kostümen und überall Musik - der Bremer Freimarktsumzug lockt jedes Jahr viele Tausende Besucher an.

Wann geht es los?

Start ist um 10 Uhr in der Pappelstraße im Stadtteil Bremen-Neustadt. Über die Bürgermeister-Smidt-Brücke geht es in Richtung Marktplatz. Gegen 11 Uhr wird die bunte Truppe dort ankommen, um dann am Rathaus und Dom vorbei, über den Schüsselkorb, die Sögestraße und den Herdenstorsteinweg zum Bahnhofsplatz zu ziehen.

Streckenverlauf des Freimarktumzuges.

Auf der Bürgerweide wird es um 14.30 Uhr nochmal spannend: Die besten Laufgruppen und die schönsten Festwagen werden von einer Jury ausgezeichnet.

Darüber hinaus erhält dieses Jahr erstmals die Leserjury des WESER-KURIER die Gelegenheit, den schönsten Festwagen und die ansprechendste Fußgruppe zu küren. Insgesamt werden 100 Personen auf einer Tribüne auf dem Ansgarikirchhof sitzen und den besten Blick auf den Umzug haben, um die Punkte gezielt vergeben zu können.

Wer ist dabei?

Auch dieses Jahr sind viele Freimarktfans dabei. Etwa 4000 Teilnehmer in vielen Gruppen werden durch Bremens Straßen ziehen und gemeinsam mit den Zuschauern feiern. Die Gruppen sind bunt geschmischt - Vereine, Firmen und Organisationen sind genauso dabei wie Spielmannszüge und Landjugendgruppen. Vor der Bühne am St. Petri Dom ist ein Bereich für Rollstuhlfahrer reserviert.

Was ist mit dem Verkehr?

Während des Freimarktumzugs werden zahlreiche Straßen gesperrt. Auch der öffentliche Nahverkehr ist betroffen. Die Buslinien 26 und 27 werden ab 7 Uhr morgens umgeleitet, ab etwa neun Uhr fährt die Linie 1 ab Am Dobben durch das Viertel über die Domsheide in Richtung BSAG-Zentrum. Die Umleitung wird voraussichtlich bis etwa 14.30 Uhr bestehen. Die Linien 2 und 3 werden ebenfalls ab neun Uhr umgeleitet. Sie fahren bis etwa 16 Uhr über den Sielwall und den Hauptbahnhof nach Gröpelingen. Am Nachmittag verkehren die Bahnen der Linien 2 und 3 zwischen der Domsheide und Am Brill über die Wilhelm-Kaisen-Brücke und die Westerstraße.

Auch die Buslinie 25 wird ab neun Uhr umgeleitet. Diese fährt ab dem Hauptbahnhof über Am Wall und Doventor zum Weidedamm. Ab 9.30 Uhr ist die Linie 8 betroffen und ab 9.45 Uhr verkehren auch die Linien 4, 6 und 24 auf alternativen Strecken. So fahren die Straßenbahnen der Linie 4 bis etwa 16 Uhr den Hauptbahnhof nicht an. Ab Am Dobben geht es über die Humboldstraße und das Theater am Goetheplatz zur Domsheide. Die Linie 63 ist erst ab 13.15 Uhr von den Änderungen im Verkehr betroffen. Die Haltestellen in der Neustadt können nicht bedient werden. Die Busse fahren vom Hauptbahnhof über Am Wall zum Güterverkehrszentrum (GVZ). Die vollständige Auflistung aller Umleitungen gibt es hier.

In welcher Reihenfolge laufen die Gruppen dieses Jahr?

1 Samba St. Olof | Samba

2 Reiterfanfarencorps Visbek e.V.

3 Kutsche Miss Freimarkt

4 Schaustellerwagen

5 Die Bremer Stadtmusikanten | Gemeinsam geht es ins 21. Jahr

6 Fanfaren-Korps Neheim-Hüsten e. V. | Historischer Fanfarenzug

7 Jongleur Achim Eins | Marathon der Jonglerie

8 Wirtschaftsjunioren Bremen | Area 51 – Geheimer Schlüsselbund

9 Fussballfreunde Uschi´s Dorfladen | Die Nummer 12, das sind wir

10 Bremer Party DJ´s | Bremer Carneval/Freimarkt wie es singt und lacht

11 Heimatverein Schlußdorf e.V. | Original Torfschiff (in Schlußdorf werden sie gebaut)

12 Guardions of the Galaxy | Black an White

13 Schornsteinfegerhandwerk Bremen | Sicherheit und Glück vereint – Das Schornsteinfegerhandwerk

14 Mercedes-Benz Bremen | Mit Spannung in die Zukunft

15 Pröschi and friends

16 DFB - die fantastischen Bremer | Helden der Kindheit

17 Junior Motor Park | Karneval Verkehrstraining für Kinder

18 Deutsche Jugend-Brassband e.V. | Musik öffnet die Herzen

19 Huchtinger Löschknechte | Laß das Haus in Flammen stehn, die Löschknechte erst zum Freimaak gehen

20 Sail Bremerhaven 2020 | Sail Bremerhaven 2020

21 Freimarktsdurstlöscher | Das kleinste Karussell mit 4,7 Umdrehungen

22 Weser Stars Bremen | Eishockey

23 Dachdecker-Innung Bremen | 125 Jahre Dachdecker-Innung/Ein Herz für Bremen

24 Uphuser Zukunft | KUH-unterbunt-Party im Kuhstall

25 Treckerfrünn Grasbarg un umtoo… | Die Piraten von Tortuga

26 Carpe diem Marchingband OSC Br.Hv. E.V.

27 Großer KV Rot-Weiß Bremen e.V. | Ob Regen oder Sonnenschein mit Bremen Ahoi sind wir dabei

28 Parkinson Selbsthilfe Bremen | Trotz Handicap – immer schön in Bewegung bleiben

29 The Moor aus Karlshöfenermoor | Mensch ärgere dich nicht

30 Wasserstraßen und Schiffahrtsamt Bremen | Unsere Helden der Jugend

31 Queersalinga | Samba

32 Dorfjugend Vierden | Richtung der Landwirtschaft

33 Die Bruchpiloten | Fliegen/Luftfahrt

34 Auszubildende und duale Studenten der BLG Logistics | Berufsausbildung. Chillst du noch oder verdienst du schon

35 Die Dolnik-Schlümpfe | die fleißigen Schlümpfe bei der Arbeit

36 Die lustige Mühlendammrunde | Halloween

37 Die Siebziger | Fred Feuerstein

38 Fleischer-Innung Bremen | wir machen Appetit auf Wurst

39 Bäcker Innung Bremen | Wir Bäcker sind immer dabei

40 Fanfaren-Korps Neheim-Hüsten e.V. | historischer Fanfarenzug in Landsknechtuniform

41 Bremer Geschichtenhaus | Bremer Geschichte

42 ADTV Tanzschule Renz & Partner | Volle Fahrt voraus! – von der Hanse bis nach Lateinamerika

43 Bremer Suppenengel | Ist der Hunger noch so groß, bei uns wirst du ihn los!!

44 Schützenverein Uphusen und Freunde | Halli Galli mit Shaun

45 SWB | Bremen – Stadt der Musikanten

46 Weizendesigner anno 2007 | Durstlöscher (Motiv= Feuerwehrauto mit Drehleiter)

47 Historische Löschgruppe Südbäke | Das historische Löschwesen um 1900

48 Fanfarencorps Landsknechte Halver | historischer Landsknechtsfanfarenzug in einheitlicher Uniform

49 Pflegekinder in Bremen | Schwer haben, sollte es keiner

50 GGV Ganderkesee | Buntes Faschingstreiben… Ganderkesee

51 Lesumstoteler Nachbarschaft | Das Geisterschiff

52 Teataergruppe des Heimatvereins Neu St.-Jürgen | 2019… 50 Jahre Theater auf Plattdeutsch

53 Tischler-Innung Bremen | Verlockende Ideen

54 Spielmannszug DA CAPO Bremen | Die Taucher

55 Bremen Unicycler | von der Spiralgalaxis in die Erdumlaufbahn – wirbelnde Aliens voll am rotieren

56 Hetz mich nicht | Wir ernten was wir säen

57 Bäcker Innung Bremen | Wir Bäcker sind immer dabei

58 Die Adelheider | Jahrmarkt

59 Azubis der Bremer Touristik-Zentrale | Bremen ist sagenhaft

60 Fanfarencorps Hervest-Dorsten 1957 e.V. | Landsknechts-Fanfarenzug

61 Nachtwanderer Huchting e.V. und Osterholz | Lady Sunshine und Mister Moon

62 Theater 62 Bremen e. V. | Theater von und für Groß und Klein: Pippi Langstrumpf, Das tapfere Schneiderlein und andere

63 Trompeter-Showcorps Leinegarde

64 Isetta Club e.V./Isetta-Klönsnackrunde Bremen (Stammtisch) | Isetta fahren macht Spass

65 Moving Elements | Alles in Silber

66 Al Capone | Al Carpone „Gangster vom Moor“ Route 66

67 Das Poolteam des WHK/Weser-Hanse-Kogge | Wir reißen bei Wind und Wetter an den Riemen

68 Die Prängels | Rock´n Roll Train

69 SG Arbergen-Mahndorf | 125 Jahre SG Arbergen-Mahndorf

70 Spielmannszug SG Arbergen-Mahndorf | 125 Jahre SG Arbergen-Mahndorf

71 Carneval-Gesellschaft Nordlichter Bremen e.V.

72 Landjugend Bremen-Blockland | Der Kuhstall aus dem Blockland

73 Die Erntediebe | Panzerknacker/Wir haben dieses Jahr großes vor, deswegen der Tresor

74 Die Wellener | Ernte

75 LTG Lehnstedt | Prinz Eisenherz und sein Gefolge

76 Borgward Club | Borgward- Legende der 50-er und 60er Jahre

77 De Hulsbarger | Regen und Sonne bereiten dem Landwirt Wonne

78 SVGO Handballabteilung | Wenn nicht jetzt wann dann

79 Koch-Club Bremen e.V. | Der alte Fritz (Kartoffelbefehl)

80 Crest of Gordon – City of Bremen Pipes and Drums e.V.

81 Netter Carnevals Club e.V. | von Venedig nach Bremen, was kann es schöneres geben, als den Ischa Freimaak hier zu erleben

82 Beck´s Azubis | Beck´s Azubis

83 Die Lübberstedte | mit Volldampf zum Freimarkt 2018

84 Ernteforce | Die Liebe vergeht, doch die Ernteforce besteht

85 Berliner Fahnenschwinger e.V. | Mit unseren Fahnen wehend in die bunte Welt

86 Spielmannszug BTS Neustadt v. 1859 e.V. | Die Wikinger sind in der Stadt

87 The Mamas and Papas | Die Biene Maja – aus einem unbekannten Land

88 BTS Neustadt & Friends | Asterix und Obelix erobern den Bremer Freimarkt

89 Uphuser Reloaded | Krümelmonsters Keksfabrik

90 SG Findorff Bremen | Handball in Findorff macht Spass

91 Die Johanniter, Ortsverband Bremen | Retter der Herzen

92 Ernteclub Glinstedt | de Doerp Mackers

93 Die „Bad“ler | #mussichhaben

94 Caritas Bremen | Wir haben den Kaffee noch lange nicht auf!

95 Fanfarenzug Vorwärts Langendamm e.V. | Bremen ist immer eine Reise wert und wir laufen in den Farben von Werder

96 „Hogwarts“ der Hexenkessel ist angekommen | Harry Potter

97 Lübberstedter Ernteclub | Über den Wolken…

98 Defqon. 1 | Defqon. 1 Festival

99 Dorfgemeinschaft Seehausen/Hasenbüren | Die Dorfpiraten aus Seehausen

100 Courtyard by Marriott | Schlafen wie auf Wolken

101 Spielmanns- und Musikzug Elm von 1912 | in Harmonie vereint

102 Interessengemeinschaft Erntewagen Worpswede | 800 Jahre Worpswede

103 Antenne Niedersachsen | Antenne Niedersachsen

104 Landjugend Worpswede/Worphausen | Back to the 90´s

105 Die Grazien von Venedig | Der schöne Kleider anziehen

106 Feuerwehrspielmannszug Friedeburg | Livemusik

107 Der Rollerhof

108 Die Bergedorfer | Fierobend up´n Flett

109 Erntefreunde aus Buschhausen & umzu | #Spass in der Büchse

110 Die Unglaublichen | love me tender (wir haben wieder einen alten Wagen gebaut, wie früher)

111 Musikzug Burgdorf Ovelgönne | Musik

112 ASB Bremen | Wer die Jugend hat, hat die Zukunft

113 Space Cowboys | Zurück in die Zukunft

114 Rock´n Roll und Boogie Woogie Rebels Bremen

115 Azubiprojekt 2018 Buss & Oetjen- gemeinsam ans Ziel | Wir bewegen unsere Zukunft - bunt und vielfältig

116 Blaskapelle Oyten e.V. | Nordseestrand trifft Alpenrand

117 Scharmbecker Schützenverein von 1840 e.V. | Feuer frei, an die Kanonen

118 Bremer Asphalt Cowboys. | Cowboy und Indianer

119 Movewagen Malstedt | Malstedt säuft ab

120 Rote Ameisen „Red Ants“ | Die Red Ants feiern Beach Party

121 Dorfgemeinschaft Eickedorf e.V. | Schlager ist mordern

122 Ortsverein Sandhausen e.V. | Wir für unser Dorf

123 Otterstedter Ernteclub (OEC) | Meer fiel uns nicht ein

124 Team-Korn

125 Erntefreunde | Insektenhotel

126 Treckerwettziehteam Neu St. Jürgen | Ein Dith to go macht Bremer Pullingfans froh

127 Truper Dorfjugend. | Moin heet dat!!

128 TSG Seckenhausen-Fahrenhorst e.V.-Dartsparte The Socks DC | Darts – ein Sport

129 Ü-30 is bag | (Dart) Die Welt ist eine Scheibe

130 Familie Poggensteert ut Dübbeldörp | Landhandel seit 1948